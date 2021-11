alarmante_repunte_en_oteapan_de_accidentes_de_motos

De acuerdo con datos aportados por los mismos ciudadanos, en lo que correspondió a la anterior semana se presentaron hasta 11 accidentes, siendo el sábado el último y en el que lamentablemente una persona perdió la vida.

Concepción Martínez indicó que falta mucha cultura vial y ante ello las autoridades deben tomar cartas en el asunto, para evitar que haya más accidentes que lamentar, pues las personas que estamos al frente de un volante o manubrio, somos responsables de nuestra vida y de la de los peatones. "Hagamos conciencia, pues he visto la falta de precaución al manejar las motos, se suben a las banquetas, pasan en el espacio que hay entre los topes, no respetan los límites de velocidad, no usan casco y muchos ni siquiera tienen licencia para manejar" dijo.

Eliseo Ramírez destacó que no sólo falta cultura vial en los motociclistas sino de todo transporte, taxi,carro particular, motos, ya que no usan direccionamiento, corren a velocidades no permitidas. "No tenemos la prevención ni precaución. Los accidentes son provocados por la misma negligencia de uno como ciudadano. Hasta que no sepamos educación vial, no dejaran de haber accidentes" resaltó.