Alarmante repunte de extorsiones en Coatzacoalcos; van hasta con las tienditas

Las extorsiones por parte de supuestos integrantes de grupos delictivos hacia dueños de negocios en Coatzacoalcos, se han incrementado de forma alarmante, pues al día son reportadas hasta 5 llamadas.

Desde hace unas semanas se tiene conocimiento sobre amenazas de un tal "Z45", o "Comandante Tavo", "Tropa del Infierno", entre otros alias, quienes exigen el pago de una cuota semanal o mensual a propietarios de negocios diversos que funcionan en la ciudad.

En estos actos conocidos "cobros de piso", los extorsionadores piden desde los mil pesos semanal hasta los 10 mil pesos mensual, dependiendo del tamaño y giro del negocio que se trate.

Aunque en un principio este tipo de intimidaciones eran contra bares y cantinas, se extendió a otros negocios como restaurantes, taquerías, carnicerías, pollerías, y hasta abarrotes ubicados en las colonias populares del municipio.

NO DENUNCIAN

Por su parte el delegado regional de la Policía Ministerial del Estado José Wong Reyes reconoció que la mayoría de agraviados no denuncian el ilícito, por lo que es difícil terminar con este delito, "si acaso uno de ellos se anima a denunciar, pero los demás no lo hacen en primera por que manifiestan tener miedo, en segunda por que dicen que no tienen tiempo para andar dando las vueltas en la Fiscalía y entonces así es difícil investigar y proceder contra los responsables", concluyó.