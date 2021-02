Acusan a Fuerza Civil de allanar viviendas en Orizaba

Ciudadanos de Orizaba acusaron a presuntos oficiales de la Fuerza Civil adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de haber irrumpido ilegalmente en sus domicilios, causar daños y robar pertenencias de valor, además de haber agredido verbal y físicamente a los presentes.

Los agraviados afirmaron que los hechos se registraron la madrugada del sábado y durante el domingo.

El ex trabajador de la Fábrica Cocolapan, Mario Aquino, aseguró que oficiales encapuchados de la Fuerza Civil derribaron el portón de la entrada de su vivienda y causaron destrozos.

"Llegaron hasta la parte alta del dormitorio y obviamente nos llevamos un susto bastante difícil, soy pensionado y quién me va pagar los destrozos que hicieron, los daños que provocaron los de la Fuerza Civil".

Detalló que los presuntos oficiales ingresaron a su domicilio alrededor de las 02:30 horas del pasado sábado 13 tras romper las chapas de la puerta y del portón de la entrada principal.

"De hecho reporté a la Policía Municipal y me mandaron una patrulla, ahí estuvo conmigo mi vecino y jefe de manzana, él también es testigo de todo lo que sucedió esa noche en la colonia Moctezuma".

Afirmó que una vez que ingresaron a su domicilio con lujo de violencia los uniformados salieron sin decir ninguna palabra, se subieron a una patrulla y se retiraron del lugar, por lo que ahora exige la reparación de los daños ocasionados, ya que rompieron vidrios, chapas y cerraduras.

Por su parte, el trabajador del departamento de Limpia Pública, Agustín Antonio Santiago de 20 años de edad y con domicilio en la colonia Rincón Grande, dio a conocer que durante la madrugada de este sábado, oficiales presuntamente de la Fuerza Civil ingresaron a su domicilio, robaron todas sus pertenencias de valor y después lo golpearon hasta dislocarle el tabique.

"Yo vivo en la segunda planta, abajo viven los abuelitos de mi esposa, a mí me bajaron al parecer uno de atrás me venía apuntando y en las escaleras me aventaron al piso, me empezaron a golpear sin razón, no me dijeron nada, ni una explicación lógica; yo le gritaba que no le hicieran nada mi esposa y mi hija que estaban arriba", dijo.

Detalló que una persona con uniforme de la Fuerza Civil le puso la bota en la cabeza, y como era muy fuerte la presión intentó zafarse y como vio que ponía fuerza fue brutalmente golpeado sin razón; "después me arrastraron como otros dos metros y me empezaron a golpear y me dejaron ahí tirado, se robaron mi dinero, mi computadora portátil y dos celulares, el de mi esposa y el mío"

Aseguró que una vez que los oficiales se retiraron del lugar, subió a la planta alta para ver cómo se encontraba su familia.

Por último señaló que por la brutal golpiza que recibió terminó con los labios reventados, con el tabique de la nariz dislocado y con lesiones en diferentes partes del cuerpo y en la cabeza.

"Me rompieron el labio, me sacaron sangre la nariz, tengo marcas en el abdomen porque me agarraron a patadas y tengo marcas y golpes en la cabeza".

La ciudadana orizabeña y contadora de profesión, María Mercedes, dio a conocer que presuntos elementos de la Fuerza Civil ingresaron con violencia a un edificio ubicado en las inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata para después meterse a su departamento y robar el dinero en efectivo que tenían ahorrado.

"Yo vivo en unos departamentos aquí por el Mercado Zapata, se metieron como a las cinco de la mañana, nos sacaron a todos los que vivimos en esos departamentos, se metieron a la fuerza, rompiendo vidrios y apuntándonos con las armas que llevaban y cómo estábamos dormidos nosotros lo primero que pensamos que eran rateros, entonces mi esposo lo que hizo fue tomar el cuchillo pero al ver que ellos ya estaban adentro y nosotros apenas íbamos mi esposo lo único que hizo fue tirar el cuchillo y ellos luego luego lo agarraron, lo esposaron, le pegaron y lo tiraron, a mí también me tiraron y me empezaron a hacer preguntas que a qué me dedicaba, yo lo único que les dije es que no me hicieran nada, que yo tenía un bebé y ya me llevaron para el cuarto donde dormimos y ellos hicieron tiradero de todas las cosas, se llevaron mi dinero, se llevaron todo lo que teníamos".

Aseguró que después de agredirlos los metieron a un cuarto y los encerraron, para después ir contra todos los demás departamentos sin importarles que ahí viven familias.

"La verdad no se me hace justo lo que nos hicieron. Yo vivo en la colonia Emiliano Zapata y el hecho fue en la madrugada del 14 de febrero, ayer domingo como a las cinco de la mañana más o menos, entre todo lo que tardó los departamentos terminó como a las seis de la mañana y se fueron".

La agraviada aseguró temer por su vida debido a que fue amenazada por los gendarmes.

"Ellos (policía) llegaron presentándose que eran policías pero se supone que esas no son formas de entrar, y yo sí le dije y ellos me amenazaron diciéndome que me callara, que si en verdad quería saber quiénes eran, ellos pertenecían al Cártel de Jalisco Nueva Generación pero no porque venían vestidos de estatales".

Los afectados ahora exigen la reparación de los daños y la reposición de sus pertenencias.