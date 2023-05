Accidente en Orizaba genera movilización policial

El choque por alcance entre un autobús de pasaje urbano y un vehículo particular que presumiblemente no guardó su respectiva distancia entre cada unidad automotora, registrado en las afueras del cuartel militar Miguel Hidalgo, dejó como saldo daños materiales, así como una inmediata movilización de oficiales de la Policía Local y Vial.

El accidente se registró en punto de las 09:30 horas de este lunes sobre la Calle Poniente 8 entre poniente 6A y Norte 5 del Barrio de San Antonio, en la Colonia Centro de la Pluviosilla.

Se conoce que el vehículo particular marca Chevrolet tipo Aveo en color gris plata con placas de circulación YFB320B del estado de Veracruz, no guardó su respectiva distancia entre cada unidad automotriz y al viajar exceso de velocidad se impactó por alcance contra el camión de pasaje marca Internacional, de color verde turquesa, de la Línea Camionera Sub Urbano, con número económico 31, con ruta Zapata- Potrerillo-Centro y con placas de circulación 259HY5 del servicio público federal.

Por fortuna el camión de pasaje viajaba a vacío por lo que ninguna persona resultó lesionada, incluso la conductora del vehículo particular se negó a hacer valorada por los paramédicos de Protección Civil Municipal.

Tras el accidente, al lugar arribaron oficiales de la Policía Local y Vial, quienes tomaron conocimiento, confirmaron que no hubo personas lesionadas y solicitaron al personal de grúas remolcar el vehículo compacto al corralón municipal para el deslinde de responsabilidades y pago de daños generados.