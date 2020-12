Abandonan 'narcolonas' contra supuestos extorsionadores, en región Acayucan

Lonas firmadas por un grupo delictivo fueron colocadas en puentes de la carretera federal 185 Transístmica y a un costado del Palacio Municipal de Acayucan; dan a conocer supuestos extorsionadores que estarían operando en la zona sur.

La primera 'narcolona' fue colocada en el puente peatonal de la prolongación Guillermo Prieto con dirección a Sayula de Alemán, mientras que dos más fueron dejadas sobre la vía federal en los puentes I de Soconusco y II de Oluta.

Minutos después en el parque Temoyo fue abandonada una cuarta lona y la última a un costado del Palacio Municipal.

Parte del texto señala: "Puevlos del sur no se dejen intimidar por extorsionadores ni ratas... Ya los tenemos ubicados y este mensaje va para todos ustedes como sociedad no apoyen a estos lacras... El pueblo no está solo tiene nuestro apoyo y la limpia sigue..."(Sic) firmada por un grupo delictivo con presencia en la zona sur de Veracruz.

En las lonas abandonadas señalan algunos números de supuestos extorsionadores, tales como 9211224764; 9212301430;9333738492 y 9331705013.

La Policía Naval retiró las lonas y las remitió a la Fiscalía del distrito de Acayucan.