Toman de rehén a taxistas para cometer delitos en Nanchital

En los últimos días las cifras de asaltos a transeúntes y comercios se han incrementado, sin embargo algunas personas mencionaron que el modus operandi de los delincuentes se ha repetido en varias ocasiones porque se trasladan a bordo de unidades del servicio público.

Solicitando mantenerse en el anonimato por temor a sufrir la agresión que los delincuentes realizaron, el trabajador del volante expresó Estamos preocupados porque no contamos con el respaldo de los elementos policiacos.

"Hace unos días dos chavos me solicitaron el servicio en el bulevar José López Portillo, para que los llevara a la colonia San Miguel Arcángel, al encontrarnos ahí me pidieron detuviera en el OXXO, uno de ellos bajo y la persona que estaba atrás saco un arma para amenazarme y decirme no te muevas o aquí quedas wey, tenemos vigilada a tu familia así que espéranos, no pude moverme porque todo el tiempo estuve vigilado al momento que ingresaban a la tienda dos personas salían y fueron asaltadas por uno de los delincuentes mientras que el otro hacia lo mismo en la tienda", expreso el taxista.

Agregando la víctima, después de unos segundos los dos asaltantes se volvieron a subir a la unidad y con la pistola en mano exigieron los llevara a la colonia Guadalupe Tepeyac, donde se encuentra otra tienda, pero ahí se bajaron los dos ladrones y aproveche para librarme de ellos y buscar a la policía, desafortunadamente no encontré ninguna patrulla, por lo que tuve que trasladarme a la base donde manifesté lo sucedido, pero fui tratado como delincuente.