Estas son las cascadas imperdibles para pasar Semana Santa cerca de Xalapa

Si quieres pasar la Semana Santa en un lugar diferente, lejos del bullicio de Xalapa pero no tienes mucho dinero para un viaje a la playa, cerca de la capital hay un lugar que no te puedes perder.

Es en el municipio de Emiliano Zapata donde encontramos las cascadas de Palo Gacho, en el río del mismo nombre, siendo este un sitio rodeado de naturaleza para olvidarse un momento del ajetreo de Xalapa.

Vecinos del lugar recomiendan acudir ya que es si bien no es un espacio virgen, la realidad es que sí es ideal para quienes prefieren un sitio tranquilo en vez del alboroto y calor de una playa.

En el sitio se encuentran paisajes naturales, árboles de mango y otros más grandes que ayudan a refugiarse del sol; además, en esta cascada, también conocida como El Salto, encontrarás pozas para nadar y hasta una roca por si lo tuyo son los clavados.

Aunque el espacio podría parecer alejado para algunos la realidad es que hay comunidades bastante cerca, en donde puedes pasar a por algo de comer o productos para llevar a orillas del río, siempre con una bolsa para recoger todos los desperdicios.

¿Cómo llegar a las cascadas de Palo Gacho?

En comparación con otros balnearios, las cascadas de Palo Gacho son un espacio abierto y de libre acceso, otro punto a su favor que lo siguen colocando en la preferencia de habitantes de la zona y de municipios cercanos.

Para llegar al río y cascadas de Palo Gacho deberás tomar la carretera libre Xalapa-Veracruz, delante de La Cumbre; una vez dentro de la comunidad, deberás seguir por la calle Nicolás Bravo cerca de la iglesia y avanzar por un camino de terracería.

Recuerda: estos espacios no cuentan con salvavidas, así que si no sabes nadar muy bien lo recomendable es permanecer cerca de la orilla y no aventurarse en las pozas pues algunas alcanzan hasta cinco metros de profundidad.

¿Conoces algún otro lugar parecido? Déjanos tus recomendaciones para vacacionar en Semana Santa en nuestras redes sociales.