Zaldívar, sin facultad para intervenir en conflicto del TEPJF

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Arturo Zaldívar , magistrado presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), no tiene facultad para intervenir en el conflicto que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ).

Desde el Sector Naval Cabo San Lucas, en Baja California Sur, dijo que en el desayuno que, sostuvo el día de ayer en Palacio Nacional, fue tema de conversación la destitución de José Luis Vargas Valdez como presidente del Tribunal Electoral.

"De eso hablamos, pero no nos podemos meter, y aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libre, nosotros sí debemos de respetar la autonomía de los poderes, nosotros sí tenemos que ser cuidadosos y no tenemos por qué meternos".

El Mandatario dijo que dada la autonomía del Tribunal Electoral deben ser los propios magistrados quienes deban dar salida a ese conflicto.

"El asunto del Tribunal lo tienen que resolver los magistrados porque es una institución autónoma, entre comillas, porque a todos los magistrados los nombraron los partidos", resaltó.

Dijo que la mejor forma para resolver esta crisis "es que renuncien todos" y se lleve a cabo una "limpia" en el TEPJF, "y eso mismo requiere el INE, porque está igual".

Recordó que dos partidos políticos fueron los que nombraron a todos los magistrados que conforman el TEPJF, y quienes en este momento tendrían que estar dando cuenta del "zarepeco" que existe al interior de este órgano judicial.

"No hace falta que yo diga qué partidos, seguramente ya lo están diciendo los medios (...) Dos partidos los pusieron y ellos deberían salir ahora a explicar cómo propusieron a esas personas, a esos ciudadanos, con esa falta de integridad y de principios vuelvo a decir, deberían de renunciar todos y que ya no metan la mano los partidos, porque cuando se integró -hay que hacer un poco de historia- este tribunal, la mitad los propuso un partido y la otra mitad otro partido, ya ven cómo eran los enjuagues antes".

Una vez más, reiteró que el Poder Judicial está podrido y no representan al pueblo, por lo que señaló será muy difícil que se permita la ampliación del periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que sigue habiendo muchos intereses de por medio.

"Es muy difícil. Así como aprobaron que aumentara el periodo de los actuales magistrados, porque les convenía, porque estaban recibiendo instrucciones, órdenes, en ese sentido, así ahora no quieren porque los machuchones no quieren que se limpie el Poder Judicial, imagínense", aseveró.

El Presidente recalcó que su gobierno seguirá luchando para que haya una limpia al interior de las instituciones y para ellos es importante denunciar cualquier acto de corrupción, impunidad; esa es la tarea de todos los mexicanos.