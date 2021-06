Youtuber Maire Wink denuncia 'secta' y abuso sexual de coach Ricardo Ponce

En el principio de su relato, Maire aseguró que decidió contar lo que sucedió debido a un sentido de responsabilidad.

"Tengo que hacerme responsable de que a mediados de febrero de este fui invitada a un retiro en Bacalar de Ricardo Ponce y lo recomendé en mis historias de Instagram. Después viví y vi cosas muy turbias de ese lugar y de Ricardo que no me gustaría que nadie más viviera y mucho menos si alguien llegó ahí por recomendación mía", aseguró la youtuber.

En el video, Wink aseguró que durante el retiro, en repetidas ocasiones, sintió el coqueteo por parte de Ponce, quien también le pidió tener relaciones sexuales, pero ella se negó. Sin embargo, conforme pasaron los días y tras la realización de diferentes dinámicas, Maire fue abriendo sus sentimientos que "me hechizaron un poquito".

En el último día, cuenta la youtuber, tras la realización de la dinámica "Túnel de los ángeles", ella terminó llorando y Ponce se le acercó: "Me dijo ´que bonita te ves llorando´... Sí me enganché un poquito", aseguró.

"Llegó el último día del retiro. Se acerca a mí y me dice al oído ´no te vayas a ir´, estaba muy enganchada con este hombre ´sensible´, terminando el retiro, nos vamos al bar del hotel con su staff e invitados. Ricardo me da un beso y me llevó a unas oficinas, nada más se bajó los pantalones y me dijo ´chupámela´ y no hubo más que el sexo más burdo de la historia, pero él buscaba su celular para grabar [...] Ahora entiendo que fui manipulada, pero fui yo quien no supo decir que no y me hago responsable de esto" agregó Wink.

Sin embargo, en el video no solo se conoció el testimonio de Maire, pues ella logró ponerse en contacto con otras personas que presenciaron el ´modus operandi´ de Ponce, incluidas quienes que fueron parte de su equipo de trabajo.

Una mujer que en el testimonio fue llamada "Rebeca", aseguró que ella se puso en contacto con Ricardo, compró sus webinars e incluso intercambió mensaje, a los que él siempre respondió si solo se trataba de temas sexuales.

"Rebeca" señaló que ella fue "invitada VIP" de Ponce para su retiro en Bacalar y fue ahí dónde sufrió abuso. Tras ser llevada a la habitación, comenzaron a tener relaciones sexuales, pero descubrió que él la estaba grabando sin su consentimiento. "No supe qué hacer para detenerlo", aseguró. Durante el acto sexual la mujer le mencionó a Ponce que estaba sintiendo dolor, pero él no tomo importancia; además, le realizó diversas preguntas y le propuso un trío a la que ella no accedió.

Al final de ese retiro, la mujer señaló que pudo tener contacto con otras "invitadas VIP", mismas que aseguraron que Ricardo les había puesto un departamento donde vivían junto a otras mujeres, lugar donde tenían sexo con él y mantenían tríos con personal de su staff, versión que fue confirmada por "Jerónimo", un hombre que fue parte del equipo de trabajo y que se salió del mismo.

Por su parte, otra chica que se identificó con el nombre de Pau Campos, aseguró que fue parte del equipo de marketing de Ricardo Ponce, quien también le hizo proposiciones de carácter sexual. Sin embargo, el capítulo más fuerte lo experimentó un día que fue obligada a ver como él mantenía relaciones sexuales junto con otra mujer del equipo de trabajo.

Hasta el momento, Ponce no se ha expresado sobre la acusación, mientras que la publicación de Maire Wink ha sido compartida miles de veces y ella ha sido felicitada por su valentía al exponer su caso.

LA SECTA SEXUAL DE @RICARDOPONCE82

Si tienes una historia con este señor usa #MetooRicardoPoncehttps://t.co/9VoZoAfseP — maire wink (@maire_wink) May 29, 2021

