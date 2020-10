Yo no mentiré para obtener mi libertad: Rosario Robles

La extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, aseguró que hay opacidad en su proceso por parte de la Fiscalía.

La exfuncionaria explicó que el pasado 21 de octubre, sus abogados pidieron el sobreseimiento de la causa penal que se rige en su contra, debido a diversos motivos.

"Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén ´porque no he querido colaborar´ para que obtenga la información que ellos quieren (no importa sea verdad)", expresó.

"Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley, porque creo en un sistema de justicia que tienen un enfoque garantista, defensor de los derechos humanos, y porque, espero una respuesta positiva de los organismos internacionales a los que también he recurrido".

Rosario Robles agregó que sabe que para obtener su libertad, tendría que señalar a excolegas de mayor jerarquía en el gabinete presidencial del sexenio pasado, "con el objetivo de dirigir hacía ahí sus baterías".

Con información de 24 HORAS