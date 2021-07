'Yo no lo hubiera dinamitado', opina AMLO sobre demolición de edificio en Miami

Sobre la demolición del edificio en la zona de Surfside, en Miami, Florida, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que él "no lo hubiese dinamitado", sabiendo que aún había personas desaparecidas.

"Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No es un asunto nada más técnico, es un asunto humano. ¿Cómo se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120 y ayer se dinamita el edificio? ¿Que no se pudo a esperar a hacer todo? Que se iba a caer ¿y por qué no lo apuntalaron? ¿no se podía?", comentó desde Palacio Nacional.