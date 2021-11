Ya toca un presidente del norte país, dice Monreal y se anota en la lista

"El padre de Salinas (Raúl Salinas Lozano) había sido del norte; pero ahora sí hay un auténtico norteño: yo soy de Zacatecas y somos parte del norte", dijo al considerarse como el político idóneo.

En entrevista en Sinaloa, tras la toma de protesta de Rubén Rocha Moya como gobernador de la entidad, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) insistió en que el método para elegir al candidato de Morena a la presidencia del país se debe elegir a través de elecciones primarias internas. En caso de ser así, confió en que él será el postulado y ganará "por la buena".

Si ese proceso se realiza con seriedad, sin excluir a nadie, "veo en el horizonte a Marcelo Ebrard, que ha hecho muy buen trabajo, excelente trabajo, diría yo; y Claudia Sheinbaum, que es una buena Jefa de Gobierno y que ha crecido en imagen y está trabajando con mucho ánimo en la Ciudad. Así es que va a ser una contienda respetuosa, en su momento, pero creo que les voy a ganar a los dos", dijo.

Monreal Ávila sostuvo que las elecciones primarias podrían fortalecer a Morena y "empujar la unidad": "Elecciones primarias que no nos dividan, que nos unan, que no nos excluyan, que nos incluyan, que no haya ruptura, sino que haya incorporación de todos a este proceso del 24".

De acuerdo con el morenista, cuando se emita la convocatoria de elección de candidato a la presidencia de la República "allí estaré puntualmente a la cita, como lo he afirmado abiertamente, sin tapujos y sin ninguna actitud de simulación o de tapadismo. Voy a estar en la boleta si Dios quiere", recalcó el morenista.

