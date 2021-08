'Ya se volvió ultra tecnócrata', dice AMLO sobre subgobernador de Banxico

El jefe del Ejecutivo Federal indicó que este tipo de posturas de parte de algunos economistas están muy alejadas de proteger al pueblo, más bien buscan protegerá grupos de intereses financieros, "con todo respeto son muy cuadrados".

"Es lo mismo, estos economistas están formados en escuelas en donde les enseñan a proteger a grupos de intereses, en este caso a proteger a financieros, no les enseñan a proteger al pueblo, no saben del daño que causa la corrupción, esa materia no la llevan, esa asignatura, no les enseñan sobre la importancia de la economía moral", subrayó.

En la conferencia de prensa matutina, destacó que los trabajadores del Banco de México no deben olvidar que "son servidores públicos, más no empleados de los financieros" y que el dinero del banco es "dinero del pueblo, y de la nación".

El Mandatario dijo que el Fondo Monetario Internacional dispersará 620 mil millones de dólares a todos sus socios y a México le corresponden 12 mil 200 millones de dólares, por lo que ese dinero podría utilizarse para pagar la deuda.

Indicó que se le presentará un planteamiento formal al Banco de México "para que se beneficie la Hacienda pública, se beneficie el pueblo".