Ya se atiende desabasto de medicamentos en México: Salud

El diálogo circular con los medios de comunicación el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que a pesar del desabasto que se está presentando a nivel mundial sobre algunos medicamentos, como por ejemplo para atender la leucemia infantil, en México está siendo atendiendo.

Reconoció a pesar de la compra consolidada el desabasto de algunos medicamentos se ha dado a nivel internacional, aunque aclaró que esto ha sido progresivo de uno a otro medicamento; sobre todo de aquellos que dejaron de producirse antes de la pandemia por COVID-19.

Pero explicó que no sólo se trata de adquirir medicamentos, sino evaluar qué medicamentos se requieren y hacer una actualización con la finalidad de ofrecer seguridad científica de primera en cada uno de ellos.

Reiteró que fármacos como el metotrexato no ha faltado en el cuadro básico de los hospitales del sector salud.

"Esto ha caminado, metotrexato ya no es problema, siempre y cuando se logre comprar en la actualidad, debido ahora sí a la pandemia, la llegada de estos medicamentos".

Alcocer Varela indicó que para este último trimestre se tiene cubierta la demanda en cuanto a medicamentos, a excepción de tres, aunque sólo mencionó el caso de los antineoplásicos, que están por llegar de Alemania y Argentina.

Puntualizó que en breve presentarán la compra consolidada para el 2021 y en forma progresiva multianual hasta el 2024, la cual va a realizarse a través de un convenio con la OPS y con la UNOPS.

"Ese es el escenario, sin olvidar que no sólo son los niños, sino toda nuestra población; y no sólo es el cáncer, no sólo es esta importante enfermedad, sino todas, todas", aseveró.