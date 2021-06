Ya hay detenidos por el asesinato de candidata en Moroleón: AMLO

Nuevamente mandó un mensaje a aquellos que se "portan mal" y les dijo que "no piensen que va a suceder nada porque están buen parados", pues ya son otros tiempos.

PUBLICIDAD

"A los que se portan mal, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, tienen compradas autoridades, porque tienen influencia, eso ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos, el que comete un delito es castigado, vamos a seguir actuando así".

Noticia Relacionada El principio de covencionalidad ex officio

Información completa más adelante

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD