Ya firmó AMLO iniciativa de reforma a la Ley Minera

Al manifestar que "no nos van a poner contra la pared" corporaciones extranjeras ni gobiernos extranjeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador , presidente de México, rebeló que ya firmó la iniciativa de reforma a la Ley Minera que busca establecer que el litio solo puede ser explotado por el Estado mexicano, en caso de que este domingo su Reforma Eléctrica no pase en la Cámara de Diputados.

En la conferencia matutina, el primer mandatario indicó que la presentará de inmediato, es decir el lunes próximo.

López Obrador señaló que, la reforma constitucional a la Ley Minera, solo necesita la mayoría simple de la Cámara de Diputados, para ser aprobada, votos que obtienen con Morena y sus aliados.

"Si no hay dos terceras partes el domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros, si hay traición de legisladores, ya tenemos, acabo de firmar la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere dos terceras partes, es mayoría simple para que el litio quede como propiedad de la Nación".

Comentó que este plan b es porque se mantiene la negativa por parte de la de apoyar el proyecto del Gobierno Federal, y eso quedó de manifiesto con las declaraciones del líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las que dijo que sus legisladores votarán en contra.

"Una orden así tajante, categórica, todos a votar en contra de la iniciativa de Reforma Eléctrica ¿qué es eso? Si los diputados son representantes del pueblo no son representantes de partido, no hay cuidado de las formas y tampoco del fondo pero que cada quien asuma su responsabilidad, no puedo yo ser asesor, consejero, pero tienen expertos, ahí, los intelectuales orgánicos del conservadurismo, lo que pasa es que están como ofuscados, obnubilados y eso no ayuda".

- ¿La da por perdida?, se le preguntó.

"No, nada más para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared, no. El litio que lo ambicionan, porque me consta tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México", respondió.

Nuevamente hizo un llamado a los legisladores de oposición a rebelarse y defender al pueblo.

"Eso es lo que quiero que hagan los diputados, que se rebelen que no les pagan caso, que les digan sepan ustedes señores cabilderos, extranjeros, que nosotros teneos como encomienda defender al pueblo y la nación y que no nos van a doblar, ni con su cochino dinero, una semana santa en paz".

En este contexto, López Obrador reveló la presencia de cabilderos, a los que llamó "coyotes" en el pleno de San Lázaro.

Para respaldar este dicho, mostró una fotografía de Paolo Salerno, de Enel, empresa italiana generadora de energía, que está sentado al lado de la diputada Edna Díaz Acevedo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Al respecto, el titular del Ejecutivo Mandatario dijo que no es posible que un particular se encuentre presente, mientras se da la discusión de temas de gran relevancia para el país.

"Un intermediario, una especie de coyote, de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio, no estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero ¿qué hace sentado junto a una diputada?".

Detalló que eso refleja el grado de presiones a las que están siendo sometidos los legisladores, "fuertes presiones y hasta ´cañonazos´, como decía Obregón".

- ¿Sabe, presidente, si les están ofreciendo o entregándoles dinero a los legisladores?

"No, pero ya lo hicieron con la Reforma Energética, se ha demostrado, lo declaró Lozoya", acotó.

