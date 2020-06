Xalapa, posible opción en segunda gira de AMLO

En la habitual mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, dentro de la segunda gira por el país, está agendado visitar el estado de Sonora para llevar a cabo la Reunión de Seguridad, ya que en las últimas fechas se ha incrementado en la incidencia delictiva y para la inauguración de La Presa Pilares.

"Y vamos por Álamos, tenemos que hablar con los guarijíos, ahí tenemos que conciliar".

Sin embargo, dijo que todo depende de lo que decida hoy por la noche el Gabinete de Salud, tomando en cuenta la evolución de la pandemia por el COVID-19, ya que una de las posibles rutas de la gira requiere que el trasladado sea vía área.

Hay tres posibles recorridos:

*Nayarit, Culiacán (Sinaloa), Sonora Baja Sur y Baja California, donde asistirá a colonias populares para mejoramiento urbano (viaje en avión)

* Nayarit, Mazatlán (Sinaloa), Zacatecas, Durango y San Luis Potosí (por carretera)

* Xalapa, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos (por carretera)

En este contexto, el jefe del Ejecutivo una vez más reiteró la confianza hacia la ciudadanía en el sentido de que asumirá su responsabilidad en el momento en que decida salir del confinamiento generado por la pandemia por COVID-19.

"Debemos seguir cuidándonos o también con la idea de que más que prohibiciones ir dejando la responsabilidad a la gente, que nos cuidemos entre nosotros, que hagamos un gran compromiso para salir (...) hemos buscado siempre convencer".

Enfatizo que, por esta razón, desde que inició el proceso de reapertura el Gobierno Federal ha buscado darle libertad a la ciudadanía.

"Porque también tenemos que vencer, no sólo la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos, desde luego con cuidado, pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento, sí hay temor a salir, no sólo es porque se prohíba, se diga estamos en semáforo rojo, sino también hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que salir poco a poco, con cuidado, a ejercer nuestra libertad (...)".

López Obrador dijo que "con equilibrio cuidar nuestra salud y poco a poco avanzando hacia la "Nueva Normalidad".