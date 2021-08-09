Vuelca unidad militar en Jalisco; dos muertos y 21 heridos
Dos soldados murieron y 21 más resultaron heridos en Hostotipaquillo, Jalisco, luego de que la unidad, tipo redilas, marca Mercedes Benz, color Verde olivo y numero económico 0843272, en que viajaban, volcara sobre la carretera Guadalajara- Tepic, con 29 elementos a bordo de la 13va. Zona militar de Tepic Nayarit.
LESIONADO 1
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