Nacional
buscar noticiasbuscar noticias

Vuelca unidad militar en Jalisco; dos muertos y 21 heridos

Jalisco | 2021-08-09 | Staff
Reloj Tiempo de LecturaTiempo de Lectura: 1 min

Dos soldados murieron y 21 más resultaron heridos en Hostotipaquillo, Jalisco, luego de que la unidad,  tipo redilas, marca Mercedes Benz,  color Verde olivo y numero económico 0843272, en que viajaban, volcara sobre la carretera Guadalajara- Tepic, con 29 elementos a bordo de la 13va. Zona militar de Tepic Nayarit. 

vuelca_unidad_militar_en_jalisco;_dos_muertos_y_21_heridos

LESIONADO 1 

Noticia Relacionada

Muere un militar en accidente en carretera federal de Tres Valles

JAIME RAÚL HERNÁNDEZ ORTEGA, SOLDADO DE INFANTERÍA 

EL CUAL PRESENTA VARIAS LESIONES

LESIONADO 2

JOSE ROGELIO LIZAMA REBOLLO,

SOLDADO DE INFANTERÍA

POLICONTUNDIDO PARA VALORACIÓN

LESIONADO 3

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BRISEÑO

TENIENTE DE INFANTERÍA

PROBABLE LESIÓN EN LA CERVICAL

LESIONADO 4

VICENTE DARÍO DE LA CRUZ CHIVARRA

SOLDADO DE INFANTERÍA

POLICONTUNDIDO PARA VALORACIÓN 

LESIONADO 5

ERNESTO CHÁVEZ GARCÍA

SOLDADO DE INFANTERÍA

POLICONTUNDIDO PARA VALORACIÓN 

LESIONADO 6

NATIVIDAD NAJAR GONZALEZ

SOLDADO DE INFANTERÍA

TRAUMATISMO PARTE FRONTAL DEL CRÁNEO

LESIONADO 7

ÁLVARO MADERA GUTIERREZ

SOLDADO DE INFANTERÍA

FRACTURA BRAZO DERECHO 

LESIONADO 8

CARLOS ALBERTO AHUMADA RIVERA

SOLDADO DE INFANTERÍA

ESGUINCE EN TOBILLO Y PROBABLEMENTE FRACTURA EN FALANGE CONTUSIONES EN EL CRÁNEO 

LESIONADO 9

RAMIRO LÓPEZ VALDOVINO

CABO DE INFANTERÍA

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

LESIONADO 10

SAMUEL MARTÍNEZ GÓMEZ 

SARGENTO DE INFANTERÍA

GOLPE EN LA FRENTE 

LESIONADO 11

JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ LOPEZ

CABO DE INFANTERÍA

LESIONADO 12

FIDEL ESTRADA LUPERCIO

SOLDADO DE TRANSMISIONES

GOLPE EN CRÁNEO Y GOLPE EN EL HOMBRO DERECHO

LESIONADO 13

ALDAHIR NERI SANDOVAL

SOLDADO DE INFANTERÍA

LESIONADO 14

JOSÉ LUIS MINJAREZ LÓPEZ 

CABO DE INFANTEIRA

LESIONADO 15

JUAN ALBERTO GONZALEZ TRINIDAD 

CABO DE INFANTERÍA 

LESIONADO 16

ANDRÉS MARTÍNEZ SISCA 

SOLDADO DE INFANTERÍA 

LESIONADO 17

ROSARIO GUADALUPE ZAZUETA BERNAL 

SOLDADO DE SANIDAD

LESIONADO 18

ROBERTO GUTIÉRREZ SOLÍS

SOLDADO DE INFANTERÍA

LESIONADO 19

JOSÉ ARMANDO SILVESTRE BRISEÑO 

SOLDAOD DE INFANTERÍA

LESIONADO 20

PEDRO ROSALES TIRADO

SOLDADO DE INFANTERÍA

PRESENTA TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO LESIÓN EN CADERA Y EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA 

LESIONADO 21

JESÚS JULIO IBARRA GUTIÉRREZ 

SOLDADO DE INFANTERÍA 

LESIÓN CRANEOENCEFÁLICO HERIDA EN RODILLA IZQUIERDA 

ELEMENTO SIN SIGNOS VITALES

PERSONA 1

SANTOS CARRILLO AGUILAR

SARGENTO SEGUNDO CONDUCTOR

(PRENSADO EN LA CABINA) 

PERSONA 2

ADELFO LARA MONTAÑO

SARGENTO SEGUNDO DE INFANTERÍA

(SOBRE LA CINTA ASFÁLTICA)