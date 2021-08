violencia_de_guanajuato,_resultado_de_la_alianza_del_pan_con_la_delincuencia;_amlo

Expresó su preocupación por la inseguridad que se vive en ese estado, que a todas luces se observa que el gobierno no está actuando bien, particularmente el fiscal Carlos Zamarripa, quien lleva más de una década en el cargo y siguen los homicidios.

En la conferencia de prensa, dio a conocer que, durante el fin de semana pasado, se registraron 216 homicidios, de los cuales 32 se registraron en Guanajuato; lo que representa el 15 por ciento en la media nacional.

López Obrador dijo que la administración del gobernador "no está actuando bien" y aseveró que es posible que la actual incidencia delictiva se haya alentado por alianzas con la delincuencia.

"Es un problema que se dejó crecer y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado, porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre", subrayó.

Señaló que el Gobierno Federal ha estado en la disposición de colaborar para bajar la incidencia delictiva en esa parte del país, pero no cuenta con el apoyo de parte del gobierno estatal ni de la Fiscalía de Guanajuato.

"Lleva mucho tiempo el fiscal y no hay resultados", recalcó.

Por lo que exhortó, de manera respetuosa e institucional, al gobernador Sinhué Rodríguez a atender esta problemática que tanto preocupa a los guanajuatenses.

"Esto es lo que me preocupa y a esto es a lo que exhorto al gobernador, respetuoso de su autonomía, de su soberanía, pero esto es lo que debe de atender en beneficio de la población de Guanajuato", dijo.

Presa El Zapotillo

Respecto a la postura del gobierno de Guanajuato de no enviar agua al lago de Chapala, en Jalisco, si ellos no reciben agua del Zapotillo, el mandatario federal dijo que se debe buscar un acuerdo entre ambos gobiernos en beneficio de su gente.

"Ya fue un avance el que la presa pueda terminarse y funcionar, ya no son 105 metros de cortina, son 80 metros, pero con eso se tiene agua suficiente para Jalisco y no se inundan los pueblos. Entonces, sí fue una salida, una opción para no dejar ahí tirada una inversión de seis mil millones de pesos Tenemos que buscar la forma de ayudar a Guanajuato para que tengan agua, pero no se puede de la presa Zapotillo, ya es imposible", apuntó.