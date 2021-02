Vinculan a proceso a Alonso Ancira Lozano

Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Agro Nitrogenados, derivado de un soborno al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza, decidió vincular a proceso al empresario Alonso Ancira Lozano.

La vinculación a proceso se dio después una maratónica audiencia que inició a las 10:45 del martes y culminó a las 01 horas con 12 minutos del miércoles, en la que el juzgador rechazó la prescripción de dicho delito como lo había planteado la defensa del empresario y determinó que el delito no ha prescrito y que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó las pruebas sobre dicho soborno que realizó el ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago al ex director de Pemex por la compraventa de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.

Al respecto, el juez de control señaló que no se han modificado las condiciones y reiteró la prisión preventiva justificada. Añadió que, una vez que se presente el acuerdo reparatorio aprobado, fijará la fecha y hora de una nueva audiencia para la modificación de la medida cautelar.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la planta, que costó 273 millones de dólares, se vendió a Pemex a un sobreprecio 10 veces mayor al costo real, además de que los recursos del supuesto soborno fueron empleados por Lozoya Austin para adquirir su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.

Y es que la defensa del llamado "Rey del Acero" había asegurado que el dinero que presuntamente lavó su cliente era lícito debido a que tenía su origen en el Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), y que dicho delito ya habría prescrito y que la FGR tampoco había especificado en qué calidad se le atribuye el delito a su cliente.

En la audiencia estuvieron presentes tanto el expresidente de Altos Hornos de México, como cuatro defensores privados, así como cinco fiscales y como la parte ofendida representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Al inicio de la maratónica sesión, los abogados de Ancira habían solicitado la nulidad de actuaciones al argumentar que se llevó a cabo la audiencia inicial por cumplimiento de extradición pese a que existía una suspensión a la orden de aprehensión en contra del empresario, pero la autoridad judicial rechazó el incidente al señalar que el asunto ya se había debatido en la primera audiencia.

Cabe recordar que el empresario mexicano fue extraditado el pasado 3 de enero desde España, donde estaba detenido por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y a pesar de que el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa, el 4 de febrero, un juez de Control determinó que la medida contra el empresario estaba justificada por el riesgo de fuga.