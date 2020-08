Videgaray se pronuncia ante afirmaciones de Lozoya: ´son mentiras inventadas´

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Luis Videgaray se pronunció ante la denuncia que realizó Emilio Lozoya, exfuncionario federal, ante la Fiscalía General de la República y donde su nombre fue mencionado.

Videgaray Caso afirmó que las imputaciones realizadas en contra suya y las tildó de falsas y absurdas.

´Las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas. Además, son absurdas, inconsistentes y temerarias. Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos´, se leyó en el comunicado.

Por otra parte, el ex secretario de Relaciones Exteriores mencionó que no le sorprende que el ex director de Pemex intente culpar a personajes políticos de sus malos manejos.

