Víctor Villalobos, titular de Agricultura, da positivo a COVID-19

A días de que la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, confirmara que se encuentra en aislamiento domiciliario tras haber contraído COVID-19, la noche de este martes el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, informó que también tiene la enfermedad.

En un mensaje que compartió en sus redes sociales, indicó que ya se encuentra laborando desde su casa, además de haber informado a quienes estuvieron con él recientemente para que tomen las medidas necesarias.

Nahle y Villalobos serían los más recientes casos positivos a coronavirus dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Otros han sido Arturo Herrera (Hacienda), Zoe Robledo (IMSS), Irma Eréndira Sandoval (SFP) y Ricardo Sheffield (Profeco).

Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a Covid-19. He notificado a las personas c/ las que tuve contacto p/ que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas. Mantendré actividades desde casa, c/ el apoyo del gran equipo de @Agricultura_mex