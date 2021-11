Viajará AMLO Cancún-Washington hacia Cumbre de Líderes de América del Norte

El primer mandatario señaló que, antes de la Cumbre, sostendrá reuniones por separado con Biden y Trudeau para abordar otros temas como salud y migración, problemáticas que en las que deben trabajar las tres naciones.

"Mañana a las 11, la reunión bilateral con el primer ministro Trudeau, y vamos a saludar a la vicepresidenta Kamala Harris, y a la una con el presidente Biden.

A las tres de la tarde es la reunión trilateral, vamos a estar los tres para la evaluación del tratado, ese es el programa", detalló.

Reforma Eléctrica podría abordarse con Estados Unidos y Canadá

Para concluir La Mañanera, se le cuestionó a López Obrador si se abordará el tema de la Reforma Eléctrica.

"No, no, no está, pero si sale en la conversación también lo tratamos, explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden porqué queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad es muy sencillo: lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo, de las empresas extranjeras, en particular y lo voy a decir, de las empresas españolas, que nos veían como tierra de conquista", respondió.

"¿Ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden al primer ministro Trudeau,? pues no. Ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos, ellos son gentes integras que defienden los intereses de sus pueblos, como lo hacemos nosotros en México, ¿o qué, no vamos a defender los intereses del pueblo?, ¿no nos pusieron para eso?, ¿o nos pusieron para estar de empleados de empresas saqueadoras que se dedican a medrar? No".

Aseguró que busca separar el poder político del poder económico, "para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que no sea un comité al servicio de una minoría, que sea un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, eso es lo que estamos haciendo".