¿vas_a_comprar_una_casa_en_un_fraccionamiento?

5 preguntas antes de comprar una casa en fraccionamiento privado

IST inmobiliaria tiene más de 15 años participando de manera activa en el sector inmobiliario. Dentro de sus servicios, ofrecen asesoría para la adquisición de inmuebles de todo tipo. Por eso, le pedimos asesoría sobre cómo hacer una compra informada de un inmueble en un fraccionamiento. IST inmobiliaria nos aconseja preguntar lo siguiente:

¿Cuál es el nivel de seguridad de la zona donde está ubicada la casa?

En nuestra experiencia, la seguridad es una de las inquietudes principales de los mexicanos, por eso conviene preguntar a la desarrolladora inmobiliaria qué tan seguro es el fraccionamiento privado. Si estás considerando casas en venta en fraccionamientos nuevos en Villahermosa, antes de comprar es imprescindible, por ejemplo, que conozcas cuál es el porcentaje de incidencias de eventos naturales, como las inundaciones de Tabasco, incendios, entre otras situaciones de seguridad en la zona.

Si compro la casa, ¿puedo modificarla?

Esta pregunta no puede faltar cuando compras una casa, sea en proyecto individual o en fraccionamiento. Es posible que al momento de comprar, no pienses en una modificación, pues lo que ves se ajusta a tus necesidades actuales. Pero, ¿qué sucede si cambian tus circunstancias? Te verías en una situación difícil y todo porque no te atreviste a hacer esta simple pregunta antes de comprar la casa.

Nada cuesta indagar si las autoridades locales permiten que se altere la fachada de la casa, si puedes hacer cambios estructurales para mejorar la estética e incluso para modificar la plusvalía. De hecho, analizar estos aspectos antes de comprar, asegura que tu compra se haga de acuerdo a tus lineamientos.

¿Se comparten muros entre las casas del fraccionamiento?

Esta es otra de las preguntas que en IST inmobiliaria aconsejamos se haga de antemano a la compra de un inmueble en un fraccionamiento privado. Algunas residencias cuentan con viviendas que comparten muros, y puede que a futuro suponga un problema si se desea hacer una modificación. Lo ideal es obtener la mayor cantidad de información sobre la casa, antes de hacer la transacción final de compra.

¿De cuáles servicios podré disfrutar?

Todo comprador debe preguntar si se cuenta en la zona con los servicios básicos mínimos como agua, electricidad, gas, entre otros. Además de preguntar si se cuentan con ellos, es importante indagar en qué condiciones se disfrutarán. Imagina que luego que compres te das cuenta de que el suministro de agua lo disfrutas una vez al mes... Más vale cerciorarte de esos puntos antes de comprar y evitarte futuras molestias.

¿Tengo que pagar por mantenimiento de algunos servicios? ¿De cuáles y cuánto?

La mayoría de las residencias cuentan con servicios privados, de los cuales se paga alguna cuota por el mantenimiento. Saber de antemano el costo-beneficio de los servicios, te ayudará a determinar si tus ingresos son suficientes para adaptarte a la comunidad.

Estas cinco preguntas son básicas para que puedas hacer una compra en regla si prefieres vivir en un fraccionamiento privado. De esta manera, podrás hacerte de un inmueble que te ofrezca ventajas en el presente y futuro.