¿Vacunas contra COVID para menores de 15 años? Esto responde Gatell

México no está considerando vacunar a niños menores de 15 años , afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya que no ha habido recomendación de parte de la Organización Mundial de la Salud.

"En México no estamos considerando vacunar a niños menores de 15 años en este momento, estamos vacunando solo de 15 en adelante en personas sin comorbilidad, y en niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Es una lógica de salud pública, técnica y científica", resaltó.

Destacó que hasta el momento "la OMS no ha recomendado la vacunación a niños. Usted acaba de decir que la OMS recomendó que en Europa se vacunara a niños; no, no se ha recomendado, la OMS, la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado la vacunación a niños, hay que tenerlo muy claro".

Por el contrario, dijo, el organismo internacional ha insistido en la vacunación a las personas adultas mayores, acción que no se puede concretar debido a la desigualdad en la distribución de vacunas.

"El mensaje de la Organización Mundial de la Salud hasta el día de hoy sigue siendo: como sistema mundo debemos priorizar el acceso a las vacunas para los países que tienen muy baja cobertura de vacunación. Y esto es principalmente a la población adulta, porque es la población que tiene el mayor riesgo de enfermedad grave y de muerte".

Insistió en no confundir las posiciones institucionales con lo que puede opinar un funcionario sobre el tema.

"Yo no conozco a este señor Hans Kluge, respeto su punto de vista. Habrá que analizar cuáles son sus elementos de evidencia, pero no es la posición de la Organización Mundial de la Salud ni tampoco de la oficina Europa de la Organización Mundial de la Salud".

El epidemiólogo señalo que algunos países vacunan a edades más tempranas porque tienen un excedente de dosis.

"Cada país tiene distintas razones. Entre otras, hay países que tienen excedentes de vacunas, hay países que compraron, contrataron, tres o cuatro veces su población en vacunas, les sobran vacunas, se están acercando además los calendarios de expiración de las vacunas y les urgen aplicarlas, les urge sacarlas".

López Gatell comentó que en algunos otros casos han tomado la decisión, "yo creo muy sensata y generosa, de donarlas", y puso como ejemplo los lotes de vacunas que llegaron a México procedentes de Estados Unidos.

"Nosotros estamos agradecidos con el gobierno de Estados Unidos, que nos ha donado ya hasta el momento casi 11 millones de dosis de vacunas, posiblemente nos hará otro donativo, también lo han hecho otros países".

Asimismo, recordó la donación que nuestro país ha realizado, sobre todo, a países de Centroamérica, aunque no porque las vacunas estuvieran a punto de caducar, "sino lo hemos hecho conscientes de la importancia de que esto es un asunto mundial y tenemos que trabajar solidariamente en todo el mundo".