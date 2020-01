Va AMLO contra director del Hospital Infantil de México por desabasto de medicinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciará una investigación contra el director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Zermeño, tras el desabasto de medicamentos contra el cáncer.

De acuerdo con Aristegui Noticias, durante la conferencia matutina, indicó que una de las hipótesis que tiene su gobierno, es que son los propios directores de hospitales los que están causando este descontrol por los contratos que tienen con empresas como Grupo Pisa.

“Tenemos resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud, en todos lados, y estamos limpiando y por eso estas reacciones muy lamentables. No estoy culpando a nadie, en el caso particular de los padres, mucho menos a los niños. Nosotros tenemos la obligación de que no les falten los medicamentos y que haya gratuidad”, expresó.

El mandatario federal afirmó que en el pasado había empresas que concentraban la venta de medicamentos y hacían “jugosos negocios” en complicidad con directivos de hospitales, que obtenían las cuotas de recuperación.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA