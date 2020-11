Usaría cubrebocas por respeto a la gente, señala AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, si algún día se pone cubrebocas, sería "por la gente, por respeto a la gente", y en este momento no lo hace, porque cuida la sana distancia y porque "en este momento no está infectado", de acuerdo a las recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias encabezadas por Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, secretario y subsecretario de Salud, respectivamente.

"No me lo pongo porque el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas", expresó desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que aún sin saber si ayuda o no ayuda el cubrebocas, dejó entrever la posibilidad de por portarlo, "nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente, todos con sus cubrebocas"; aunque no especificó bajo qué circunstancia lo haría.

Nuevamente aprovechó para reconocer la actitud de la población, "este es un pueblo extraordinario, entonces por eso hago a un lado el autoritarismo. Dejar que la gente siga actuando de manera responsable".

Trajo al tema los carteles de la campaña "Quédate en casa. Quédate vivo" que pretendía impulsar la asociación civil AVE en la Ciudad de México en mayo pasado, casi al inicio de la pandemia por Covid-19 en el país y, que de acuerdo a su perspectiva "eran de terror (...): ¿Estás viendo este cartel? Ya no lo vas a ver porque te vas a ir al hoyo".

Dicha campaña publicitaria tenía mensajes como "No quieres estar encerrado en casa, pero sí en un ataúd", "Si sales matas, si sales mueres" y "Mejor encerrado en casa, que bajo tierra", los cuales, de acuerdo a sus creadores, buscaban mostrar la realidad sobre el coronavirus y de la importancia de acatar los protocolos sanitarios.