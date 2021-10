'Una falta' pedir certificado de vacunación para volver a labores presenciales

El epidemiólogo señaló que la Secretaría de Salud no establece el certificado de vacunación como una obligatoriedad para regresar a los centros de trabajo, por lo que la Secretaría del Trabajo tomará cartas en el asunto.

"No es legal condicionar la, el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta condición, la Secretaría de Salud no ha establecido como requisito que se deba tener comprobación de vacunación para poder regresar al trabajo, entonces esto es muy importante, seguramente la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde y todo su equipo tomarán cartas en el asunto".

El funcionario federal recordó que en la Procuraduría Federal de Protección de las Personas Trabajadoras (Profedet), los trabajadores podrán interponer sus denunciar si es que, en sus empresas, públicas o privadas, les requieren el certificado de vacunación, ya que éste solo se estableció con el propósito de facilitar el tránsito de personas viajeras hacia otros países.

Demora en los certificados de vacunación

Sobre la demora en obtener el certificado de vacunación, López Gatell aseguró que se debe a un rezago en la captura de los datos en la plataforma nominal, por lo que la instancia sanitaria está analizando opciones para agilizar su trámite.

"Estamos ya analizando alternativas, una posibilidad que estamos explorando es un mecanismo rápido de certificación en donde las propias personas puedan contribuir a aportar directamente en una plataforma las pruebas de su vacuna, de su papeleta y esto con un mecanismo automatizado pueda incorporarse al certificado".