Un éxito, diálogo económico entre México y Estados Unidos

Adelantó que una vez que regresen los secretarios Marcelo Ebrard, Tatiana Clouthier, y los presentantes de Hacienda, se presentará un informe más detallado sobre los acuerdos a los que se llegaron en el encuentro con el vecino país del norte.

¿La vicepresidenta dijo que habrá inversión en Centroamérica?, se le comentó.

"Si, se lo reconocemos, lo agradecemos, porque esa es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio: atendiendo las causas. La gente no abandona sus casas y su familia por gusto, sino por necesidad, entonces si hay trabajo, si hay bienestar en las comunidades de origen, la gente prefiere estar con sus familias, con su cultura y eso no se ha hecho nunca", subrayó.

López Obrador señaló que siempre el fenómeno de la migración en Centroamérica se ha buscado detener a través de medidas coercitivas, y no bajo la dinámica del desarrollo y un proceso de justicia.

De ahí su propuesta de implementar los programas sociales, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, en los países de Centroamérica, con miras a "crear una alianza en toda América. Una especie de Unión Europea, pero en toda América".

"La Unión Europea funcionó porque países con menos desarrollo recibieron recursos para crear infraestructura, para impulsar sus actividades productivas. Ese fue el caso de España, su crecimiento se logra a partir de que se forma esta unión", explicó.

El jefe del Ejecutivo dijo que es momento de dejar a un lado el uso de la fuerza como estrategia para atender la política migratoria y pasar a la creación de empleos y bienestar.

"Eso lo podemos lograr porque en América se tiene mucho recurso naturales, se tiene bastante avance tecnológico, y se tiene algo que es fundamental: fuerza de trabajo, jóvenes, que ya no hay en el mundo, y que no es suficiente. América Latina tiene mucha mano de obra joven que no se tiene en Europa y que no se tiene en América del Norte, entonces eso es lo que nos permite desarrollo; ese es nuestro potencial", comentó.

El mandatario federal dijo que por estas razones seguramente la reunión de ayer fue un éxito, pues su homólogo estadounidense, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris, coinciden con estos planteamientos.