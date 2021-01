Un agravio a la libertad querer cancelar las 'mañaneras': AMLO

Como "acto de censura" y un "agravio a la libertad", calificó el Presidente Andrés Manuel López Obrador la advertencia del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre suspender la transmisión íntegra de las conferencias matutinas durante los meses previos a los comicios de 2021, en donde se renovarán gubernaturas y Congresos locales en 15 estados del país.

Subrayó la importancia de la información que su gobierno ofrece a la ciudadanía, a través de las conferencias matutinas, coloquialmente conocidas como Mañaneras.

"Es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar y realmente es una actitud de mucha intolerancia", aseveró.

¿Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación?, ¿cómo le quitan al pueblo el derecho de información?, cuestionó.

El Mandatario señaló que la medida establecida por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, es una forma de "hacerse de la vista gorda" ante posibles fraudes electorales.

"Él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, nosotros vamos a promover la democracia, que no se preocupe, nosotros somos demócratas, no nos puede quitar el derecho a informarle al pueblo", expresó desde el Salón de Tesorería.

Ante este panorama, López Obrador dijo que acudirá ante las instancias judiciales pertinentes y exhortó a la ciudadanía a opinar sobre esta medida que desea imponer el Instituto.

"Aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México no pueda hablar el presidente, que no pueda opinar. Que no se preocupa el director del INE, no somos iguales (...) no haremos nada que afecte la democracia", expresó el Presidente durante la ronda de preguntas y respuestas.