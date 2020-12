Trump y Pence facilitaron que México contara con vacuna anticovid: AMLO

Tras la firma ayer del convenio de la Secretaría de Salud con Pfizer para adquirir 34.4 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19, aprobada en Reino Unido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que México fue considerado por la intervención del presidente Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence, planteamiento que hizo durante su visita a Washington en julio pasado.

"Ellos facilitaron para que México fuese tomado en cuenta y contara con la vacuna, por eso el acuerdo de ayer con Pfizer es importante".

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que se tiene previsto que para el 10 de diciembre la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) apruebe la vacuna de Pfizer y, en México se apruebe días después para comenzar la distribución; información que se dará a conocer el próximo martes 8 de diciembre.

Informó que serán el Ejército Mexicano y la Marina los encargados de realizar la distribución y la aplicación de la vacuna anti-covid a la población.

Se le cuestionó si una vez que llegue la vacuna a México se la aplicará en Palacio Nacional, a lo que respondió que "sí, pero depende si me corresponde, porque si se decide que tiene que ser a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas, no le toca al Presidente".

Aunque señaló que él podría entrar en el grupo de personas vulnerables, debido a la hipertensión que padece y por la edad, 67 años.

El Mandatario también comentó que otro grupo de la población considerado para la primera etapa de vacunación son los maestros, por ejercer una actividad prioritaria, como es la educación; tomando en cuenta la posibilidad de que se dé el regreso a clases de manera presencial.

"Puede ser en el caso de los maestros, pero no me quiero yo adelantar porque queremos que sean profesionales los que decidan esto y qué mejor que el secretario de Salud y el subsecretario, porque nosotros los políticos no sabemos de eso, sabemos de otras cosas", argumentó al finalizar su habitual Mañanera.