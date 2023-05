Tren Maya, porvenir económico de México: AMLO

Durante la mañanera de éste viernes 19 de mayo en el salón tesorería de Palacio Nacional, el presidente de México Andrés Manuel López obrador se abocó a responder preguntas a los medios de comunicación.

Manifestó que el TrenMaya "es una obra muy importante" que integra al sureste del país a través del ferrocarril, además, explicó que la mayoría del trazo del Tren Maya y del Tren del Istmo, se realiza sobre el derecho de vía que se construyó anteriormente.

"Estoy seguro que el TrenMaya va a significar el porvenir económico y social del sureste de México". Destacó los trabajos de rescate arqueológico que se realizan con la construcción del tren, y que generarán más turismo.

El primer mandatario dijo que el sureste estuvo abandonado: "No les interesaba ni siquiera para robar". Habló de Porfirio Díaz, de la Revaluación y de la construcción de líneas férreas. "Todavía hay quienes aplauden a Zedillo y a los tecnócratas, y quisieran que regresaran...pero lo que se robaron", bromea.

López Obrador refirió el daño que hizo el periodo neoliberal. "No quiere que se sepa el presidente cuánto cuesta el tren maya. No, nosotros no somos iguales, son inmorales, el que ésta obra sea de interés público, no quiere decir q no se va a informar"

Abundó que aunque ayer se decretó que el TrenMaya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chiapas y QuintanaRoo sean asuntos de Seguridad Nacional e Interés Público: "no hay ninguna disposición legal para negar información sobre éstos proyectos".

Destacó el trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación.

"Pero si tenemos que proteger estas obras, tenemos que blindar estas obras de seguridad nacional, imaginenese cancelarlas por caprichos de éstos corruptos fifís, porque nos preocupa, las acciones de seguridad nacional, porque los que están frenando estas obras están recibiendo financiamiento de EU".

El presidente manifestó:

"La Suprema Corte está en contra de nosotros al grado de que la presidenta me tiene que tener atento, y debo informar a la gente porque los medios están amafiados, no informan, manipulan, humillaban al pueblo de México".

Otra vez se lanza contra la Corte. Dice que los medios de comunicación están amafiados "en coro" y acusa una campaña de "todos" en su contra: "Ahora están como nunca". Menciona a los periodistas Ciro Gómez Leyva, Leo Zuckerman, Carlos Loret de Mola, Ricardo Rocha y Carmen Aristegui.

Finalmente dice que el Poder Judicial se heredó del antiguo régimen y está intacto, hay que renovarlo, dice López Obrador. Insiste en que el Poder Judicial no defiende al pueblo, sino a una minoría.