Tren Maya impulsará la cultura, dijo AMLO

En el último día de gira de supervisión de las obras del Tren Maya, en el tramo 4 que se construirá en paralelo a la carretera Mérida-Cancún, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que este proyecto permitirá potenciar el turismo en la región a partir de la herencia histórica y cultural de la civilización maya.

Una vez más, insistió en que las empresas y el ejército que construyen esta obra deberán terminar en tiempo y en presupuesto convenido de origen para su inauguración en 2023.

López Obrador abrió su discurso desde el templete, colocado a la mitad de la carretera en las inmediaciones de esta comunidad: "No me voy a extender mucho", acotó., "porque por esta supervisión se tiene detenido el tráfico y no debemos causar molestias".

Celebró la participación de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), concesionario de la carretera por donde ahora se construirá el tramo del Tren Maya Izamal-Cancún.

Ejército

Por segundo día consecutivo, el presidente dedicó buena parte de su discurso a elogiar a las fuerzas armadas por su participación en esta obra. Hizo un apretado resumen de la nueva dimensión constructora que ha asumido el Ejército en esta administración.

Por primera vez en la gira, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresensio Sandoval, fue orador en los actos de supervisión. Dedicó parte de su intervención a explicar el resquicio legal que justifica el protagonismo que han adquirido las Fuerzas Armadas, basado, dijo, en el artículo primero fracción cuarta de la Ley Orgánica que rige el desempeño de los militares.