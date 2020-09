Trasfondo político en toma de presa de agua en La Boquilla: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que la toma de la presa La Boquilla en Chihuahua tiene como objetivo obtener el control del agua con trasfondo político, económico y electoral.

Exhibió a 17 ex funcionarios, ex gobernadores, diputados y alcaldes, afiliados al Revolucionario Institucional, pero en su mayoría al Partido Acción Nacional (PAN), de ser los organizadores de las protestas en Chihuahua y, que hasta el momento dejaron un saldo de una mujer asesinada.

Entre ellos se mencionó a Fernando Baeza Meléndez, ex gobernador de Chihuahua, a sus sobrinos José Reyes Baeza también ex gobernador estatal, Héctor Baeza Terrazas, ex alcalde de Delicias, personajes muy ligado al priísta César Duarte y a Jaime Ramírez, ex alcalde de San Francisco de Conchos.

Recalcó que se siente dueños del agua, pero "debe saberse, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución, es de todos, es de la nación y no se ha privatizado".

Por lo que solicito a la población a realizar manifestaciones, pero de manera pacífica "y que no se dejen manipular" por estos líderes políticos.

"Esto es lo que estamos enfrentando. Los dueños del agua. Ojalá y la gente tenga pues toda la información, que no se dejen manipular, porque lo que sucedió antier o el día del enfrentamiento y de la toma de la presa, que es una instalación federal, pues evidentemente tuvo que ver con un movimiento político y con un acarreo", señaló en su habitual conferencia.