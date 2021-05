Tragedia en L-12 del Metro en CDMX; suman 27 muertos y 79 heridos

Al menos 27 personas han muerto y más de 79 han resultado heridas tras colapsar un tramo del metro de Ciudad de México la noche del lunes. La tragedia se ha producido en torno a las 22.25 cuando una estructura se ha desplomado. "Un trabe se venció", ha explicado la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, desde el lugar del suceso. Más de 5,5 millones de personas usan a diario el metro para dirigirse a sus casas y sus trabajos. En los últimos años, en diversas ocasiones, vecinos de la zona habían denunciado la situación de deterioro de algunas de las estructuras del metro. Es la mayor tragedia de la ciudad desde el terremoto de 2017.

Pasadas las diez de la noche, un vagón de la línea 12 cayó entre las estaciones de Olivos y Tezonco. La estructura se desplomó sobre los vehículos que circulaban en la avenida Tláhuac, una de las principales arterias del sureste de la ciudad, a su paso por el puente, según las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el llamado C5, que captaron el momento del derrumbe. Los servicios de emergencia y personal de Protección Civil, así como miembros del Ejército, se desplegaron en toda la zona, que fue acordonada.

Una de las paramédicos destinadas al lugar comentaba en torno a la medianoche que aún "faltaban muchos cuerpos" por rescatar. Los heridos fueron trasladados a los principales hospitales de la zona, en Tláhuac e Iztapalapa, en el sur de la ciudad. La calle de ingreso al hospital Belisario Roldán estaba completamente bloqueada por unas 50 ambulancias que llegaron al lugar con víctimas del accidente y decenas de familiares buscando a los heridos. María esperaba a las puertas del hospital novedades de su marido Víctor, que volvía de trabajar en metro. Vio cómo lo ingresaban al centro en una camilla, con los pantalones rotos: "Hace una hora que no me dicen cómo está", cuenta su esposa llorando. La crisis a las puertas del hospital recordó a otras trágicas como el temblor de hace cuatro años.

A unos metros del colapso, tres jóvenes de la Brigada Rotario, una organización especializada en rescates desde hace más de 10 años, aguardaban frente a las vallas del acceso al lugar del siniestro, pero las autoridades les negaban el paso. "Es que ya hay mucha gente dentro, muchos cuerpos de rescate", relataba Moisés, de 20 años. "Lo que dicen es que ya hay riesgo de colapso en otra parte del puente", añade según lo que les han comentado las autoridades desplegadas en la zona.

Esmeralda Serrano, de 21 años, vecina de la zona, salía cojeando del perímetro policial, vestía en pantalón corto, una venda en la pierna derecha y debajo una herida sangrante: "Yo andaba pasando por allí. Estaba saliendo de casa de unos amigos, iba a casa de mi mamá y me cayó una piedra bastante grande. Me hizo un hoyo en la pierna", contaba. Serrano recordaba mucho polvo. "No escuché nada, andaba con mis amigos. No sé cuánta gente quede ahí dentro. He escuchado que había dos bebés cuando estuve ahí", añadía desesperada.

Claudia Sheinbaum ha asegurado que ya se ha abierto una investigación para esclarecer el suceso y ha prometido que se depuraran responsabilidades. El secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, uno de los artífices de la línea 12 del metro que ha colapsado mientras fue jefe de Gobierno de la capital (de 2006 a 2012) ha lamentado el terrible accidente a través de un mensaje de Twitter: "Lo ocurrido hoy es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y a sus familias".

El canciller ha añadido que es necesario investigar las causas y deslindar responsabilidades. La línea 12 del metro, inaugurada en octubre de 2012, fue durante muchos meses motivo de orgullo de la izquierda mexicana, que presumía una histórica inversión de 1.800 millones de dólares y servicio diario a casi medio millón de personas que antes de esa fecha no podían cruzar rápidamente una zona del suroriente de la capital. Sin embargo, ya en 2014, tuvo que suspender el servicio en 11 de las 20 estaciones que la conforman por "oscilaciones detectadas en las vías" que podrían ocasionar un descarrilamiento.

Los vecinos de esta zona habían alertado a las autoridades de que el temblor del 19 de septiembre de 2017 había afectado a la estructura del metro, que en este tramo de la avenida Tláhuac circulaba a través de un puente por el exterior. Las grietas más visibles sacudieron a los vecinos de estos barrios populares de la capital y las autoridades, colapsadas por una ciudad con decenas de edificios derrumbados, terminaron por reconocer los riesgos estructurales de la construcción. Detectaron un daño en el corazón del puente, ubicado en el tramo Nopalera-Olivos, donde ha colapsado el tren que "debilitaba su funcionamiento integral". En ese momento se cerraron seis estaciones del metro: Tezonco, Olivos Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac.

