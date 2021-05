Tragedia en L-12 del Metro en CDMX; suman 24 muertos y 79 heridos

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que, además de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se buscará a otra empresa internacional para que realice el peritaje de lo ocurrido ayer en la noche en uno de los tramos de la Línea 12 del Metro.

"Como siempre, la Fiscalía General de Justicia debe de llevar a cabo un peritaje que inició justamente en la noche de ayer, pero además estamos -y lo informaremos el día de hoy- buscando una empresa internacional con certificado tanto en Metro como en asuntos estructurales para que haga un peritaje técnico y que podamos llegar a las causas de este lamentable incidente", dijo.

Durante la conferencia presidencial, detalló que hasta el momento hay 79 personas hospitalizadas y 24 perdieron la vida después del desplome de una "trabe" de la estación Olivos de la Línea 12, de las cuales hay cinco personas que aún no han sido identificadas. En total: son 19 mujeres y 60 hombres, son tres menores y tres adultos mayores.

Sheinbaum Pardo relató que a las 02:30 horas de hoy, llegó al lugar de los hechos una grúa para comenzar las maniobras en el rescate de los cuerpos, así como para poder hacer el retiro del tren.

En la ronda de preguntas y respuestas, la jefa de Gobierno reiteró que todos los días se lleva a cabo un proceso de mantenimiento en La Línea 12, incluso, el año pasado se realizó una revisión estructural de sus instalaciones.

La mandataria local dijo que si hubieran detectado "algún hundimiento" se hubiera atendido, como sucedió hace unos meses en La Línea 9, en donde se dio toda una serie de reparaciones.

Insistió en evitar hacer "especulaciones" y esperar los resultados del peritaje. Se rehusó a confirmar si este accidente tendría como causa la falta de mantenimiento o éste habría sido insuficiente en este transporte colectivo.

"Creo que responsablemente hay que llegar a saber las causas y por eso estos peritajes, y pedimos que por el momento esperemos estos peritajes antes de especular qué pasó y dar en este momento toda la ayuda a las víctimas", expresó.

Claudia Sheinbaum manifestó que hasta no tener los resultados de los peritajes se podría llevar a cabo el cese de algunos funcionarios y fincar responsabilidades.

"Tenemos que saber cuáles fueron las causas para poder saber exactamente quiénes son los responsables", subrayó.

Sobre la versión de que fue un sabotaje el desplome de una de las ballenas en el tramo de la estación Olivía de la también llamada Línea Dora, Sheinbaum Pardo dijo que "pues no podemos especular, ni una ni otra cosa hasta que no se tenga el resultado del peritaje".

Afirmó que las 11 líneas restantes del Sistema de Transporte Colectivo Metro son seguras para el traslado de los usuarios.

La jefa de Gobierno anunció que la Línea 12 permanecerá cerrada, por lo que habrá 490 autobuses de RTP y el trolebús darán servicio para el tránsito por Av. Tláhuac.

En este sentido, Imagen del Golfo cuestionó por qué el servicio de estas unidades de transporte no es gratuito, a lo que respondió que "por el momento tienen cinco pesos de costo y estamos evaluando la posibilidad de que particularmente RTP pudiera ser gratuito".

Respecto a cuál será apoyo que se les brindará a las familias de las personas fallecidas y/o las personas hospitalizadas, Sheinbaum Pardo dijo que esa información se daría más tarde en una conferencia de prensa.

"Estoy a entera disposición, como siempre lo he hecho", refrendó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, tras el desplome en la Línea 12 del Metro.

Aunque indicó que los señalamientos sobre su responsabilidad por haber estado en la construcción de la Línea 12 "sean motivaciones de orden político".

Dijo compartir "la indignación" por lo ocurrido ayer por la noche en la estación Olivo de la también llamada Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

"Es el más terrible accidente que hayamos tenido en el Sistema de Transporte Colectivo y lo primero que hay que hacer es solidarizarse con las víctimas, es un día muy triste para la Ciudad de México y para todos".

El encargado de la política exterior aseveró que "más allá de eso y de otros datos, pues decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada, por eso yo dije que el que nada debe, nada teme".

Ebrard Casaubon puntualizó que como alto funcionario y quien promovió la construcción de esta la línea 12, estará sujeto a lo que determinen las autoridades con base en los peritajes.

"Me guiará en todo esto pues lo que anima a un servidor público. ¿Esencialmente qué es? Es: te haces responsable de tus decisiones hasta donde lleguen. ¿Quién lo va a determinar? No tu servidor, la autoridad que va a hacer el peritaje y que va a ubicar qué explica este accidente tan terrible para la ciudad. Entonces, la disposición de mi parte es estar en plena condición de cooperar, colaborar, en lo que sea necesario, en aquello que me requieran y estar siempre presente en todo".

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo ocurrido en la Línea 12 del Metro "es una triste noticia", envió el pésame a los familiares de las personas que perdieron la vida en este accidente.

López Obrador "pueblo de México tiene que conocer toda la verdad", por lo que Indicó que "no se va a ocultar absolutamente nada".

"Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió", subrayó.

El Mandatario dijo respaldará todas las acciones que implemente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para fincar responsabilidades sobre este accidente.

"No se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable", reiteró.

El jefe del Ejecutivo Federal señaló que a partir de los dos peritajes que buscará establecer "la responsabilidad", y pidió no "caer en el terreno de la especulación".

López Obrador dijo que todos los días se estará informando sobre "este hecho tan lamentable".

"Por ahora, nuestro abrazo fraterno, sincero a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo a los heridos, que vamos a seguir atendiéndolos para salvarles la vida, para que no tengamos más fallecimientos", indicó.

A continuación, se muestra la lista de las personas que se encuentran hospitalizadas: