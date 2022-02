Tragedia en Guardería ABC, utilizada con fines políticos por el PAN: AMLO

"Muy triste y los medios, no todos, pero actuaron en complicidad, no había denuncia en medios, silenciaron a todos, incluso llevaron a que ganara la gubernatura el partido en la Presidencia".

En la conferencia matutina de este jueves, el primer mandatario aseguró que en este caso hubo impunidad para los implicados por lo que hizo un llamado a no cerrar el expediente de este hecho lamentable.

Noticia Relacionada Deplora AMLO que INE no coloque casillas para revocación en todos los municipios

"Que no se repitan estos hechos lamentables, dolorosos, en donde es evidente que hay impunidad, que se protege a los que tienen influencia, eso es lo que queda de manifiesto, y ojalá nunca más vuelva a repetirse, la no repetición es importante y desde luego, que no se cierre el expediente, que se busque que haya justicia".

Recalcó que la muerte de estos menores fue utilizada para sacar "raja política", situación en la que los medios de comunicación jugaron un papel importante para deslindar al gobierno panista de ese entonces, liderado por Felipe Calderón, y voltear los reflectores hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Muy triste y los medios, no todos, pero actuaron en complicidad no había denuncia en medios, silenciaron a todos, incluso llevaron a que ganara la gubernatura el partido en la Presidencia.

"Lamentable porque no solo no se hizo justicia, sino aprovecharon la desgracia con propósitos políticos para sacar raja política, y en esto jugaron un papel destacadísimo los medios -no todos- porque resultó que comenzaron a culpar a un partido de lo sucedido y ese partido se debilitó y eso permitió que entrara el partido del gobierno, el partido que tenía la Presidencia en ese entonces, y ganó en mucho por eso".

Al expresar su enojo, el presidente hizo un llamado a que los medios y sus representantes modifiquen su actitud ante este tipo de acontecimientos.

"No es fobia, es un llamado a que se modifique la actitud de los medios de información en nuestro país, no generalizo insisto pero tenían demasiada influencia, demasiado poder o demasiado acercamiento al poder y eso dañó muchísimo, no se hubiese llevado a cabo el saqueo de México si no es con la complicidad de los medios.

"Y repito no estoy generalizando porque hubieron medios muy pocos que actuaron de manera ejemplar, resistieron pero la mayoría se sumó, se adhirió, fueron correas de transmisión de una política de saqueo, sirvieron para controlar, desinformar, manipular y crear las condiciones para que se impusiera el autoritarismo, la violación de los derechos humanos, la corrupción y la violencia ese es el resumen, son de las cosas que ya no deben volver a ocurrir".

De la misma manera, que en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, López Obrador indicó que en el caso de la Guardería ABC las investigaciones deben de ir a fondo para fincar responsabilidades, dejando atrás la impunidad.

"Lo mismo que Ayotzinapa tenemos la responsabilidad de ir al fondo. Hablaba de esta actitud de la autoridad que prevalece cuando hay autoritarismo, de siempre tratar de ocultar las cosas o de proteger a los allegados.

"Un Presidente por qué tiene que proteger, por qué tiene que ocultar las cosas, de ninguna manera, sea quien sea, trátese de lo que se trate, pero era una costumbre si no hay línea; si no sale la orden de Los Pinos, no hay nada".

En este sentido, insistió que ningún presidente puede tener autoridad moral ocultando este tipo de hechos, más si no es responsables, entonces preguntó: "¿porqué encubrir?"

"Imagínense qué autoridad moral puede tener un Presidente que ordena que se oculten hechos tan lamentables como lo de la guardería ABC, qué autoridad moral o lo de Ayotzinapa, yo ayer decía ni modo que el presidente Calderón haya dado la orden que se quemara la guardería pues no, o que el presidente Peña haya dado la orden de desaparecer a los jóvenes no, pero al mismo tiempo si ellos no ordenaron estos actos inhumanos no los propiciaron ¿por qué encubrir?".

Las declaraciones de Arturo Zaldívar son reales

Entonces, López Obrador retomó las declaraciones del martes por la noche del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, sobre la "operación de Estado" que existió en el gobierno de Felipe Calderón para proteger a la familia de su esposa Margarita Zavala y manifestó su respaldo hacia el magistrado, pues son reales.

"Lo que declaró el ministro de la Corte Arturo Zaldívar es real, le creo, porque él es una gente recta, lo considero una gente integra y a los que están más preocupado por preguntar porque se calló durante tanto tiempo, porque eso es lo que le cuestionan, que por qué guardó silencio 13 años, en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables porque independiente del tiempo, esto no prescribe, pero también les digo yo ya conocía esta versión".

Recordó que en ese tiempo cada vez que pisaba suelo sonorense denunciaba este caso, y que esto que volvió a poner de manifiesto Zaldivar Lelo de la Rea "está en el expediente sobre el caso y están las resoluciones de los ministros que votaron a favor de darle carpetazo, existen las pruebas, y está lo que rechazaron, que fue lo que propuso el ministro Zaldívar".

López Obrador dijo que su gobierno está retomando el caso y se presentó a la Fiscalía General de la República para que se imparta justicia.

"Entonces, nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo".

En este contexto, insistió en que ahora con el caso de la renta de la casa de su hijo José Ramón Beltrán en Houston, Texas, al estar seguro de que no existía ningún conflicto de intereses, dio la orden de se abriera la investigación ante la Fiscalía General de la República.

"Estoy absolutamente seguro, pero de todas maneras ordené que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas. El que nada debe, nada teme".

"Y cuando la empresa petrolera vino y dio un dictamen, mi instrucción al director de Pemex: Preséntalo, que se integre a la investigación que tiene la Fiscalía.

Que estaba pidiendo el INE el expediente sobre mi hermano, el INE, entonces me consultaron que qué opinaba; entréguenlo, entreguen el expediente. Pero la fiscalía consideró que tenía que verlo de acuerdo al procedimiento legal con el Poder Judicial, pero yo soy partidario de la transparencia, por convicción".

/pn