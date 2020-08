Trabajadores inmunes: el robot

entra en escena

Ya viene tiempo sucediendo que muchos puestos de trabajo van quedando obsoletos a favor de las máquinas. Si los cajeros automáticos de los bancos ya permiten hacer la mayoría de operaciones (además, por supuesto, de sus páginas web y aplicaciones para smartphones), en los restaurantes de fast food encontramos ya los puntos de venta con pantalla táctil en los que cada comensal elige su propio menú y especifica qué ingredientes quiere eliminar de la receta, por ejemplo. Los puntos de recogida de Amazon en centros comerciales evitan que guardemos cola en las oficinas de correos, y la mayor parte de las veces que llamamos a Atención al Cliente o tratamos de contactar a través de internet, es una máquina o bot quien nos responde y resuelve (o no) la incidencia.

Antes de la era digital, ya las fábricas sustituyeron la labor de los humanos en muchos casos, y hoy por hoy las personas actúan casi exclusivamente como supervisoras de las máquinas. Se ha hablado mucho de este asunto porque cuantos más trabajos pueden desempeñar las máquinas, más podría aumentar el desempleo. Aún así, no podemos olvidar que siempre surgen nuevos modos de ganarse la vida, a medida que nuestro estilo de vida evoluciona, se generan nuevas necesidades y teóricamente habría trabajo tanto para máquinas como para humanos.

En el mundo del ocio, la hostelería y la restauración se están empezando a implementar estas maquinarias como sustituto del ser humano (o como complemento), tal y como sucede en algunos casinos, en los que ya se están probando robots croupiers para barajeo y reparto de cartas (algo que no dista demasiado de las inteligencias artificiales contra las que jugamos en los casinos online. Si estos son los primeros modelos, se pretende avanzar hasta robots que hagan escaneo y reconocimiento facial para adaptar su comportamiento a la persona con la que están interactuando, por ejemplo. Existen ya los robots bar-man que pueden preparar decenas de combinados diferentes, incluso bajo petición especial, sin que aparezca en el menú incluido en su programación. Así, ya existen aquellos robots que saben hacer camas, doblar prendas, y por supuesto las cotidianas Roombas limpian los pisos de nuestros hogares.

En un momento como este, en el que las circunstancias sanitarias han generado una tasa de desempleo que supondrá un pico histórico, el robot encuentra una oportunidad para implantarse como la alternativa perfecta para los empresarios: mantenerlos en activo es por norma más económico que contratar a una persona, no suelen fallar y trabajan más rápido, pero sobre todo, no pueden enfermar ni transmitir enfermedades del mismo modo que un humano. Se entiende que son objetos o superficies donde se pueden dejar residuos biológicos accidentalmente, pero por sí mismos no toserán, estornudarán ni secretarán ningún tipo de sustancia.

El debate se abriría aquí, sobre qué es más importante o prioritario en este momento, si preservar la salud o preservar la economía de las familias. En realidad, esta es la gran polémica del momento, en la que aún no tenemos claro si reactivar la economía es más urgente que frenar los contagios. Por lo pronto, las máquinas que pueden desempeñar ciertas acciones se presentan como una interesante alternativa para evitar el contacto social, y al mismo tiempo, también es cierto que siempre se necesitará personal que invente, fabrique, repare, distribuya, publicite, enseñe a las personas a utilizar estos robots, con lo que de manera inicial no tendía por qué suponer una caída drástica del empleo.