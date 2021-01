Trabaja México en conjunto para atención de caravana migrante

Ante la intención de la caravana de migrantes de Honduras que buscan el sueño americano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya trabaja en coordinación con los gobiernos de Centroamérica y de Estados Unidos para que su atención sin que se violen sus derechos humanos.

"Estamos haciendo propuestas de que se busque el diálogo con los migrantes, esto en Honduras, en Guatemala, que se les atienda para que no entren a ningún país por la fuerza, y que se les respeten sus derechos humanos", aseguró durante la conferencia de este lunes.

El Mandatario mencionó que se vigilará la situación sanitaria, debido a que entre las filas de la caravana migrante hay muchos menores de edad, tema que también se debe cuidar para evitar que sean víctimas de trata de personas; "evitar que los polleros engañen a la gente".

A pregunta expresa, López Obrador respondió no tener indicios de que detrás de esta caravana migrante, proveniente de Honduras y que se encuentra varada en Guatemala, existan intenciones políticas, aunque posiblemente estén siendo apoyada o impulsada por algunas organizaciones.

"Hay organizaciones que promueven las caravanas y eso es legal, es legítimo, siempre y cuando no haya comercio, que no se haga negocio, que no haya lucro, que no se use a la gente que necesita un trabajo, que necesita buscarse la vida y que por eso emigra, y que no haya también propósitos políticos, que no se juegue, que no se utilice el dolor humano con propósitos, yo ni diría políticos, sino politiqueros", indicó durante la ronda de preguntas y respuestas.

El Mandatario reveló que hace nueve años cuando se entrevistó con Joe Biden, en calidad de vicepresidente en el gobierno de Obama, abordaron el tema migratorio y se coincidió en que se llevaría a cabo una reforma que beneficiara a los migrantes; sin embargo, no sucedió.

"Entiendo que hay siempre oposición en todos los países a las políticas migratorias y a cualquier política. Entonces, por circunstancias, no se aplicó, pero ahora en la campaña del presidente Biden, él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria y yo espero que se cumpla con ese ofrecimiento, con ese compromiso, eso lo espero, y lo voy a reconocer y lo voy a celebrar", aseveró.

El jefe del Ejecutivo que además de lo que se pueda concretar con Estados Unidos es momento para que se retome su propuesta sobre apoyar el desarrollo de Centroamérica para evitar la migración de esos países hermanos.

Dijo que, seguramente ahora Biden en calidad de presidente de Estados Unidos, retomará el tema, primero, regularizando la situación migratoria de nuestros paisanos y de otras nacionalidades; dos, planeando un programa de desarrollo para el bienestar de los pueblos de Centroamérica y México, lo que representará una buena alternativa.

"Entonces, ahora que el presidente Biden en su campaña habló de dar un trato especial a los migrantes, pues estamos seguros que se va a cumplir ese compromiso. Estamos interesados en eso (...) Ese es el camino y no creo que vaya a ser de otra forma, o sea, estoy optimista, por eso espero que el día que tome posesión, el miércoles o posteriormente, hable sobre este tema".

Indicó que mañana podría dar a conocer el contenido de la carta hace 9 años le entregó al demócrata Joe Biden, pues además de tratar el tema migratorio, aborda temas que siguen vigentes.