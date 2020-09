Tomar vitamina D serviría para no enfermar gravemente de Covid

¿Te gusta asolearte, comer salmón, atún, hígado de res, queso y huevo? En ese caso, seguro tu organismo es pleno en vitamina D, una sustancia que científicos han relacionado con una menor probabilidad de enfermar gravemente de coronavirus (COVID-19).

Por el contrario, la deficiencia de vitamina D explica en parte las diferencias que hay entre distintos grupos de población en cuanto a la susceptibilidad, gravedad y mortalidad del coronavirus, de acuerdo con el estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition.

La investigación sostiene que esta deficiencia posiblemente explica la mayor tasa de mortalidad entre personas diabéticas, hipertensas y adultos mayores.

Esta vitamina media el metabolismo óseo, la autorregulación del calcio y las funciones inmunitarias, mientras que su deficiencia -sostiene el estudio- se asocia con reacciones inflamatorias y disfunción inmunitaria, lo que predispone a las personas a infecciones graves.

Con información de El Financiero