'Todos tienen derecho a expresarse': AMLO sobre regulación en redes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, aunque en las redes sociales existen bots "todos tienen derecho de expresarse, de manifestarse", de ahí que no sea partidario de que sean reguladas estas plataformas digitales.

Esto ante la iniciativa que presentó en este sentido el morenista, Ricardo Monreal, en el Senado de la República y que en este momento está siendo analizado.

"Se trata de temas pues polémicos, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada: que la prensa se regule con la prensa".

El Mandatario dijo no estar de acuerdo con que haya mecanismos de regulación o censura, de ahí su desacuerdo con el bloqueo de las redes sociales de Donald Trump tras los hechos violentos en el Capitolio en enero pasado.

"No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos, eso no puede ser (...) es como si nosotros censuráramos a los articulistas, a los conductores de radio y televisión", subrayó.

