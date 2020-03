Tiba Sepúlveda quiere ser mejor que Carlos Salcido

Gilberto Sepúlveda desea superar la leyenda forjada por un tal Carlos Salcido. Con un comienzo de carrera similar al del exjugador y capitán de Chivas, el 'Tiba' se siente halagado de ser comparado con el de Ocotlán; sin embargo, no titubeó en asegurar que desea "ser mucho mejor".





Surgido de las Fuerzas Básicas rojiblancas, fuerte, sólido en el juego aéreo, veloz, solvente defensivamente, el Tiba se ha ido consolidando en la zaga tapatía y siguiendo paulatinamente los pasos del mítico exfutbolista del PSV, Fulham y Selección Mexicana, aunque desea crear su propia historia.





"Por supuesto que me emociona, porque para mí Carlos Salcido es un ídolo, un ejemplo del futbol mexicano y aquí en Chivas. Así que me comparen con él me halaga mucho porque lo respeto mucho, como persona y como profesional, entonces para mí es satisfactorio, pero sobre todo un gran reto porque Salcido tuvo una gran carrera y para mí hizo historia y está entre los mejores jugadores de México y me motiva que me comparen con él, pero quiero ser mucho mejor", declaró a RÉCORD el defensor del Guadalajara.





La calidad de Sepúlveda ha quedado manifestada desde el comienzo de su aún corta carrera, ya que para hacerse de un puesto en el once titular del Guadalajara logró dejar en la suplencia a futbolistas con experiencia europea como Oswaldo Alanís y Antonio Briseño.





"Me ilusiona mucho, porque Chivas es el equipo más grande de México. Estoy muy contento, muy feliz por estar aquí, de titular y creo que me lo he ganado, me ha costado y creo que me lo merezco y quiero dejarlo muy claro.





"Eso de que le quité la titularidad a Alanís o a cualquier otro, no va por ahí, sino que lo veo de otra manera. A Alanís, a Mier o a Pollo trato de aprenderles lo más que puedo, porque son grandes jugadores, lo han demostrado y tienen gran experiencia.





"Cada quien da lo mejor de sí para que el equipo sea mejor y estoy muy contento con ellos, porque esa competencia interna sí existe, porque cada quien quiere jugar, quiere ganarse un lugar, pero lo primordial lo tenemos muy claro y es el equipo. Mientras yo me sienta bien y esté en mi mejor nivel, seguro el equipo va a estar muy bien", finalizó Sepúlveda.





