The Home Depot anuncia inversión en México; de mil 300 mdd

La empresa The Home Depot , la cual tiene casi 25 años de presencia en México, anunció una inversión de más de mil 300 millones de dólares de 2025 a 2028, una cifra histórica, anunció José Antonio Rodríguez Garza, presidente y director general de The Home Depot México.

"Este plan de inversión contempla abrir en promedio cinco tiendas por año para llegar a 165. Hoy en día nosotros generamos más de 18 mil empleos directos en México, con esta inversión superaremos los 20 mil empleos directos y estimamos que por cada empleo que generamos en nuestra división de México, se generan cuatro adicionales en la economía mexicana", enfatizó el directivo de la empresa de origen estadounidense.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló que "no han parado las inversiones", en su recuento señaló que, en sus visitas a Veracruz, Nuevo León, Durango y Coahuila, se han anunciado inversiones importantes, lo que demuestra que, a pesar de los desafíos globales, México sigue siendo un destino atractivo para los inversionistas, tanto nacionales como internacionales.

"Gracias a esta confianza que nos han brindado los clientes en México, hoy estamos en más de 100 ciudades en los 32, estados del país y operamos 140 tiendas y somos más de 18 mil asociados y asociadas en la empresa, hoy estamos listos para el siguiente paso por eso me llena de orgullo anunciar que para continuar creciendo y desarrollando al país, para los siguientes años planeamos invertir en México mil 300 millones de dólares", enfatizó Rodríguez Garza.

El presidente y director de The Home Depot destacó que esta inversión no sólo es histórica para su empresa, sino que refleja la confianza y el compromiso que tienen en México ya que, con sorpresa vieron que el concepto de "hazlo tú mismo", tuvo gran aceptación por parte de los mexicanos.

La empresa llegó a México a finales del año 2000 para ofrecer sus productos pata la construcción, remodelación y mejoras para los hogares, empezaron con cuatro tiendas y 500 asociados y asociadas y, según Rodríguez Garza, su escenario más optimista era llegar a tener 50 tiendas.

En la conferencia "mañanera del pueblo", durante el anuncio de esta inversión, la presidenta Sheinbaum enfatizó que la confianza de los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, es un reflejo de que México está en el camino correcto. Las políticas que promueven la estabilidad económica, la integración comercial y el desarrollo regional están dando resultados, y es fundamental seguir trabajando en esta dirección para consolidar el crecimiento y la prosperidad del país.

Destacó el trabajo que se está haciendo por parte de su equipo, específicamente en la secretaría de Economía, para desarrollar el Plan México, que tiene como objetivo de aumentar la producción en nuestro país, a partir de empleos bien pagados, bien remunerados y que permitan que las personas que trabajen tengan acceso a los derechos básicos, vivienda, salud, educación, para que en México haya más prosperidad.

El presidente de The Home Depot en México dijo que cuentan con un catálogo muy extenso de productos para apoyar la construcción, la remodelación y la decoración de los hogares mexicanos, con casi 50 mil artículos de marcas líderes, de los cuales el 85 por ciento son producidos en México, con la más alta calidad, que generan valor y ofrecen al mercado nacional precios competitivos.

La presidenta Sheinbaum, recalcó que el hecho de que el 85 por ciento de la proveeduría de The Home Depot sea de origen nacional es un ejemplo claro de cómo las inversiones pueden fortalecer la economía local. Al aumentar este porcentaje, no solo se generan más empleos directos dentro de la empresa, sino que también se impulsa a los proveedores locales, creando un efecto multiplicador en la economía. "Esto es precisamente lo que busca el Plan México: que las inversiones no solo lleguen, sino que se queden y generen un impacto positivo en las comunidades".

"Esto es porque estamos convencidos de lo que está hecho en México, es innovador, es de calidad y de valor para millones de familias en México y en el extranjero", es por eso apuntó el representante de The Home Depot, que con esa visión van a desarrollar y a integrar aún más proveedores locales a su cadena de valor, no sólo para buscar suministro en México, sino dar acceso también a sus tiendas en Estados Unidos y Canadá.

Señaló que de igual manera están fortaleciendo el comercio electrónico en México, el cual ha transformado la forma de comprar de los mexicanos; hoy en día 7 de cada 10 clientes inician su proceso en su sitio en línea.

"Por eso hemos apostado por nuestra estrategia de retail (comercio minorista) interconectado, que busca brindar la misma experiencia de compra tanto en tienda como en nuestro sitio en línea".

Esto les ha permitido convertirse en el sexto sitio de comercio minorista con mayor número de visitas en México, sumando 250 millones de visitas vía internet.

José Antonio Rodríguez adelantó que van a reforzar sus procesos en México, invertir en tecnología de punta y optimizar su tecnología, así como sus centros de distribución, desde Tijuana hasta Cancún, para garantizar que las entregas sean confiables y rápidas para todos los clientes mexicanos.