iVeracruz se queda con las ganas! Tesla instalará su planta en Monterrey, confirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se va a establecer la planta de Tesla en Monterrey, con una serie de compromisos para enfrentar la escasez de agua, luego de la llamada que sostuvo con el director de Tesla, Elon Musk.

López Obrador señaló que quedó pendiente lo de las baterías; pero toda la planta automotriz que "entiendo va a ser muy grande" pero creo que debemos actuar con prudencia y que sean los directivos los que hagan el anuncio, va a estar invitado el gobernador de Nuevo León, Samuel García y funcionarios federales pero el informe será de los directivos.

"Sí van a dedicarle inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar la escasez de agua, ellos van a ayudar en este sentido".

López Obrador no quiso ahondar más en el tema, tal vez mañana se ampliará la información se va a dar a conocer este anuncio a detalle por parte de la empresa Tesla, cómo también algunos compromisos y la próxima semana de informe otros compromisos.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo "informó al pueblo de México que hablé con el señor Elon Musk en dos ocasiones, por videoconferencia; el viernes por la noche desde Chetumal y ayer por la mañana y él fue muy receptivo, comprendiendo nuestras preocupaciones y aceptando nuestras propuestas que se van a ir dando a conocer a partir de mañana".

El mandatario le agradeció al señor Musk que fue atento y atendió la importancia que tiene el estado, que es la escasez de agua, hay un primer acuerdo de un uso en todo el proceso de fabricación de autos eléctricos de la utilización de agua reciclada y el tratamiento de agua incluso para la pintura de los automóviles.

Esto tiene que ver con la planta, como una inversión de esta magnitud de esta industria que se incremente la población para tener una idea en los últimos diez años, en los censos de 2010 y 2020, "el crecimiento poblacional en la zona metropolitana de Monterrey, fue de 23 por ciento, estamos hablando de un promedio anual de 2.3% de incremento poblacional y la media nacional es de 1.2 o sea se tiene un crecimiento del doble, eso significa más consumo de agua para la población".

AMLO mencionó que él no va a participar en este acto pero "estoy satisfecho con lo que se consiguió porque significa más inversión para México y más empleos", esto también lleva a que vayan aumentando los salarios de los trabajadores, porque entre más demanda de empleos exista, aumentan más los trabajadores.

"Hay algo que me gustó mucho del señor Musk hablamos de que no podíamos nosotros en el caso de baterías y la fabricación de semiconductores, otorgar los subsidios que está destinando el gobierno de Estados Unidos donde sí se invierte un peso, el gobierno tiene que dar un peso 50 centavos. Entonces eso no, un subsidio así no".

No podríamos dar esos subsidios él lo entendió y que sin esos subsidios las ventajas son únicas en el mundo y coincidimos y retiró que le dio mucho gusto, que el recurso principal de México es la calidad de sus trabajadores.

La ética, la responsabilidad, la creatividad de trabajadores mexicanos y coincidió plenamente, eso no se encuentra en otros lugares del mundo.

