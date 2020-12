'Tengo derecho a expresarme'; AMLO sobre evitar emitir posturas político-electorales

"Yo tengo el derecho de expresarme, es el derecho de manifestación; más, cuando se trata de ir en contra del proyecto que represento, inclusive, en contra de mi persona", así respondió el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante el llamado de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que sus declaraciones podrían vulnerar el principio de igualdad en el próximo proceso electoral.

Durante su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo Federal defendió su libertad de argumentar, aclarar y replicar.

Sin embargo, señaló que, si el INE instruye que "ya no debo decir nada, aunque me estén atacando, pues nada más que lo fundamenten y ya entonces me quedaría callado, estoicamente aguantando los ataques; pero considero que eso no es equitativo, que sería injusto, que sería quitarme mi libertad.

Sobre si responderá formalmente a la Comisión de Quejas del instituto en torno a estas medidas, el Mandatario respondió que "sí, en ese sentido, de que hay una oposición que no sólo cuestiona a partidos, sino cuestiona directamente al gobierno y cuestiona al presidente y que por eso yo respondo".

La posición del INE se da luego de que durante su visita a Baja California el pasado viernes, el Presidente hizo referencia al proceso electoral que se vivirá en el estado el próximo 2021 y, en donde aprovechó para hacer ciertas críticas a la alianza entre el Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Por lo que la Comisión de Quejas del INE determinó que existen los elementos para determinar una violación a la legalidad, que dio como resultado el dictamen de solicitarle al Presidente abstenerse de realizar expresiones que resulten ilegales" que puedan tomarse como intromisión en las elecciones o caer en proselitismo oficial.