´Tenemos miedo, pero no somos cobardes´: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que su gobierno no se dejará intimidar por acciones como el atentado en contra del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Sin embargo, reconoció tener miedo.





´Tenemos miedo porque somos seres humanos, tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos, nada más que hay una diferencia importante: no somos cobardes. Entonces vamos hacia adelante, a que podamos conseguir la paz y la tranquilidad, con justicia, con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien´, indicó.





Este sábado, el mandatario federal expresó que no va a declararle la guerra ni a pactar con el crimen organizado, no obstante, mencionó que no se dejará intimidar.





´No nos vamos a dejar intimidar y es muy importante que quede claro: nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, nosotros no vamos a usar esas balandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes´, comentó.





A su vez, reveló que gracias a labores de inteligencia, sabían que este ataque podría ocurrir y se le advirtió al secretario, razón por la cual traía un vehículo ´más resistente´.





De igual manera, compartió que gracias a la transformación del CISEN, que solo era para escuchar llamadas telefónicas y espiar a opositores políticos, pudo crearse ´un verdadero centro de inteligencia´.





También lamentó la muerte de dos escoltas que eran personas cercanas a García Harfuch, y de una joven de Xalatlaco, Estado de México, que recibió una bala del atentado cuando venía hacia la Ciudad de México a vender alimentos y recordó las vidas que se perdieron en el terremoto con magnitud de 7.5 en Oaxaca.