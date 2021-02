Tendrán candidatos seguridad de GN

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció el apoyo de la Guardia Nacional para proteger a candidatos en las zonas de mayor violencia porque el gobierno federal no se puede quedar de brazos cruzados o hacerse de la vista gorda.

Precisó que esa custodia se aplicaría si así lo aceptan los gobernadores.

"Decirle a los candidatos que los vamos a proteger a todos, ya tome ese acuerdo, voy a hablar con los gobernadores, porque tampoco va a ver intromisión indebida, pero que se sientan protegidos, que no están solos.

"Si es necesario, y lo solicitan los gobiernos estatales, va a participar la Guardia Nacional en la protección y apoyo a los candidatos. No en todo el país porque afortunadamente no se padece en todo México, (solo) en algunas regiones, en algunos estados, pero si vamos a ofrecer esa protección, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no nos podemos hacer de la vista gorda, no es posible eso", dijo.

Blindaje

Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que no permitirá que el crimen organizado se involucre en las elecciones y pidió a los candidatos a no dejarse intimidar, "los vamos a cuidar, a proteger... no es el caso en todo el país...solo en algunos lugares... va a cuidarlos la Guardia Nacional", reiteró.

En este mismo tema, el mandatario dijo que en democracia él debe predicar con el ejemplo, y confío que el respeto al voto se vuelva un hábito y ya no haya trampas. Vamos a dejar, recalcó, que los ciudadanos decidan libremente.