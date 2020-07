Suspenden a secretario del juzgado que dejo libre al ´Mochomo´

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió por seis meses al Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, debido a la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, el ´Mochomo´.





A través de un comunicado, la Comisión de Disciplina determinó suspenderlo, derivado de una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República.





En el comunicado informaron que la medida cautelar se dictó para continuar con la investigación y deslindar responsabilidades por posibles violaciones, tales como utilización indebida de información, tráfico de influencia, encubrimiento, entre otras, en el contexto del auto de libertad en el caso de José Ángel.





Cabe señalar que la Judicatura aclaró que la suspensión no prejuzga su culpabilidad y no limita la investigación exhaustiva que se está llevando a cabo en el Juzgado Segundo de Distrito, luego de que el pasado 2 de julio el CJF detalló que se presentó una denuncia para investigar ´posibles actos de corrupción y vicios jurídicos´ por parte del Juzgado Segundo por no procesar al ´Mochomo´.