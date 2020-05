Suprema Corte revisará Ley de Educación de Puebla: Monreal

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que será la Suprema Corte que revise una acción de inconstitucionalidad por la aprobación de la Ley de Educación de Puebla si es que existen posibles excesos, ya que fue indebida y no refleja el espíritu de la Ley General de Educación nacional.

En conferencia de prensa virtual, el senador morenista sostuvo que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución y afirmó que "no estamos de acuerdo en que se violenten derechos de las instituciones privadas".

"Se va a tener que revisar en la Corte seguramente, no había necesidad de que en este momento se tratara de armonizar. Se trata de una armonización indebida, no refleja el espíritu legislativo, ni de la ley nacional, fue una mala armonización por parte del Congreso local en Puebla.

No apresurar dictamen

"No creo que sea correcto en este momento establecer estos parámetros y modificaciones legales que pueden llevaros a seguir confrontando sectores de la población, me parece que pudo ser mejor discutida y no apresurar un dictamen, que siempre fue cuestionado en su oportunidad", sostuvo.

Monreal afirmó que serán los primeros en señalar los excesos o malas interpretaciones de la Ley de educación.

"Tengo mis dudas respecto a la armonización de la ley, pero será revisado seguramente por la Corte en una acción de inconstitucionalidad", reiteró.