Suman tres semanas consecutivas de reducción de la epidemia por COVID: Gatell

"Tenemos tres semanas consecutivas y que la reducción de casos registrados, casos estimados con respecto a la semana previa es aún mayor, empezamos la semana con una reducción del 11 por ciento en los casos estimados entre la semana 32 comparado con la 31?, indicó.

López-Gatell Ramírez explicó que otros datos que confirman la reducción de la tercera ola de SARS-Cov-2 en el país son el número de hospitalizaciones y la reducción de fallecimientos por la enfermedad.

El funcionario de la Secretaría de Salud indicó que son 17 entidades federativas las que registran una clara tendencia de reducción de la epidemia a partir de esta semana, incluso, dijo que algunas ya acumulan cinco o seis semanas de reducción, como es el caso de Sinaloa, que llegó a tener una actividad epidémica alta y continuamente está reduciendo.

De igual manera, el epidemiólogo destacó que la Ciudad de México también se ha registrado en más de ocho días una reducción en la ocupación hospitalaria; lo mismo sucede con la zona conurbada del Estado de México en el Valle de México.

"Otros indicadores relacionados con la positividad, es decir, la probabilidad de que una persona con síntomas de COVID resulte positiva a COVID cuando se le hace la prueba también empiezan a reducirse; y la mortalidad también empieza a mostrar signos de reducción", indicó.

Vacunación para evitar cuarta ola

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que para evitar se presente una cuarta ola de contagios por coronavirus, el Gobierno Federal está canalizando todo su esfuerzo para que en octubre se concluya el Plan Nacional de Vacunación y todos los mayores de 18 años estén inoculados, al menos con una dosis.

"Por dos razones: Una, que es lo mejor para prevenir, para no hospitalizarnos y para que no haya fallecimientos, no tenemos otra opción mejor que vacunarnos. Y, dos, en efecto, viene el invierno y en esa temporada siempre hay más enfermedades respiratorias.

Vacunas en cifras

Sobre las vacunas, el subsecretario de Salud dijo que "como las recibimos, las ponemos". Comentó que esta semana arranca con 388 mil dosis aplicadas, las cuales irán incrementando.

Indicó que "81.2 millones de dosis de vacunas ya han sido aplicadas y esto corresponde a una cantidad de 56.6 millones de personas que han sido vacunadas, 55 por ciento con el esquema ya completo, 45 por ciento con el esquema inicial. Estamos teniendo un avance muy rápido en las edades de 18 a 30 años o 18 a 29 años".

Detalló que 56 millones 575 mil 083 personas adultas han sido vacunadas y México ha recibido 93.9 millones de dosis de vacunas de distintas empresas farmacéuticas.

Niños: un riesgo nulo de morir por Covid

Sobre el riesgo de la población infantil de contraer Covid-19, López-Gatell dijo que ni en México ni en el mundo se ha demostrado sea de especial riesgo.

"Aquí hemos mostrado datos de la vigilancia epidemiológica de México y se ve claramente que por debajo de los 18 años de edad existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad COVID, sobre todo la enfermedad grave, y un riesgo casi nulo de morir por COVID", subrayó.

Insistió en que "el 0.004 por ciento es la probabilidad de que una persona menor de edad termine en una hospitalización por COVID y, aún más bajo, de que pierda la vida por COVID".

López Gatell recomendó a las personas tanto adultas como menores de edad que extremen cuidados, sobre todo, si padecen enfermedades inmunosupresoras por cáncer, congénitas o que usan esteroides para evitar contraer el virus.

"Esto va más allá de COVID, ocurriría en cualquier otra situación, ocurriría en la temporada de influenza, ocurriría con respecto a cualquier otra infección que en las personas con inmunosupresión pueden ser graves", dijo.

Ante este panorama, señaló que en general los niños en edad escolar no presentan estas condiciones de salud, por lo que no debería de haber una condicionante para mantener las escuelas cerradas.